Τραμπ: Επίδειξη αποφασιστικότητας – «Αυτός που σώζει τη χώρα του δεν παραβιάζει κανένα νόμο»

Σε μια προφανή επίδειξη αποφασιστικότητας για σύγκρουση με το κατεστημένο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αμφισβήτησε, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social, τα εμπόδια που προσπαθεί να του θέσει το πολιτικό-δικαστικό σύμπλεγμα, εν μέσω νομικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει.

«Αυτός που σώζει τη χώρα του δεν παραβιάζει κανένα νόμο», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social. Η συγκεκριμένη ρήση αποδίδεται στον γάλλο στρατηγό που εμπνεύστηκε τον «Ναπολεόντειο Κώδικα» το 1804 προτού αυτοανακηρυχθεί αυτοκράτορας.

BREAKING: Trump’s latest Truth Social post lays the groundwork for him to ignore courts blocking his illegal actions. Donald Trump believes that he is above the law. This is scary and cannot be ignored. pic.twitter.com/qJCZlXwZ9U

— Trump’s Lies (Commentary) (@MAGALieTracker) February 15, 2025