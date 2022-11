Τουρκία: Τους αντάρτες του PKK κατηγορούν οι Αρχές για την αιματηρή επίθεση στην Κωνσταντινούπολη

Η Τουρκία κατηγόρησε σήμερα τους Κούρδους αντάρτες για την έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους σε πολυσύχναστο εμπορικό δρόμο στην Κωνσταντινούπολη και η Αστυνομία συνέλαβε μια γυναίκα από τη Συρία ως ύποπτη ότι τοποθέτησε τη βόμβα, ενώ προχώρησε επίσης στη σύλληψη άλλων 46 ανθρώπων.

Η Αστυνομία της Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε πως η ύποπτη ονομάζεται Αχλάμ Αλμπασίρ, είναι υπήκοος της Συρίας και συνελήφθη στη διάρκεια επιδρομής που πραγματοποιήθηκε στη διάρκεια της νύκτας στο προάστιο Κιουτσουκτσεκμετσέ.

Ο υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού δήλωσε πως το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK) και η πολιτοφυλακή των Κούρδων της Συρίας YPG ευθύνονται για την έκρηξη που σημειώθηκε χθες, Κυριακή, στη λεωφόρο Ιστικλάλ της Κωνσταντινούπολης.

Ο Σοϊλού υποστήριξε πως η εντολή για την επίθεση είχε δοθεί στο Κομπάνι, μια πόλη της βόρειας Συρίας, όπου οι τουρκικές δυνάμεις έχουν πραγματοποιήσει τα τελευταία χρόνια επιχειρήσεις εναντίον της YPG.

Η Άγκυρα υποστηρίζει πως η YPG είναι πτέρυγα του PKK. Οι ΗΠΑ έχουν υποστηρίξει τη YPG στη σύγκρουση στη Συρία, με αποτέλεσμα τριβές με την Τουρκία, χώρα σύμμαχο στο ΝΑΤΟ.

Η Αλμπασίρ εμφανίζεται με χειροπέδες σε βίντεο του κρατικού τηλεοπτικού δικτύου TRT Haber. Έχει κατσαρά μαλλιά και φοράει μια κόκκινη φόρμα με γραμμένες πάνω της τις λέξεις «New York».

Turkish media publish the photos showing the arrest of Istanbul bomber pic.twitter.com/WDRklpdjYs

Σύμφωνα με την Αστυνομία της Κωνσταντινούπολης, η Αλμπασίρ είπε στη διάρκεια της ανάκρισης ότι εκπαιδεύτηκε από Κούρδους αντάρτες και εισήλθε στην Τουρκία από την Αφρίν, μια άλλη πόλη στη βόρεια Συρία.

Νωρίτερα είχαν μεταδοθεί από τα τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων φωτογραφίες ενός προσώπου, που έμοιαζε να είναι γυναίκα, να αφήνει ένα πακέτο κάτω από μια ζαρντινιέρα στη μέση της λεωφόρου λίγο πριν από την επίθεση.

Ο εκρηκτικός μηχανισμός αποτελείτο από «TNT μεγάλης ισχύος», σύμφωνα με την Αστυνομία, η οποία ανακοίνωσε πως μέσα στο διαμέρισμα, στο οποίο συνέλαβε την Αλμπασίρ και άλλους, ανακάλυψε ένα σημαντικό ποσό σε ευρώ και χρυσά νομίσματα μέσα σε έναν σάκο, καθώς και ένα πιστόλι και σφαίρες.

Τούρκος αξιωματούχος είπε πως το ενδεχόμενο να είναι υπεύθυνη για την επίθεση η οργάνωση Ισλαμικό Κράτος «δεν έχει απορριφθεί πλήρως».

Από την επίθεση σκοτώθηκαν έξι Τούρκοι πολίτες, δύο μέλη από καθεμιά από τρεις οικογένειες, μεταξύ των οποίων ένα 9χρονο κορίτσι και ο πατέρας του και μια 15χρονη έφηβη και η μητέρα της. Καμιά οργάνωση δεν έχει αναλάβει μέχρι στιγμής την ευθύνη.

Από τους τραυματίες, δύο από τους πέντε που νοσηλεύονται στην εντατική, βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, δήλωσε ο υπουργός Υγείας Φαχρετίν Κοτζά. Είναι μεταξύ των 26 τραυματιών από την επίθεση που εξακολουθούν να νοσηλεύονται, ενώ 55 τραυματίες πήραν εξιτήριο.

Ο Σοϊλού προσέδωσε σήμερα μια διπλωματική διάσταση στην κρίση δηλώνοντας πως η Τουρκία «απορρίπτει» τα συλλυπητήρια των ΗΠΑ που «υποστηρίζουν τους τρομοκράτες» στο Κομπάνι. Ο ίδιος παρομοίασε τα συλλυπητήρια των ΗΠΑ με «τον φονιά που φθάνει από τους πρώτους στον τόπο του εγκλήματος».

The bomber in Istiklal Street fleeing after detonating the bomb in this footage. #Istanbul pic.twitter.com/f2cTKrWHEN

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) November 14, 2022