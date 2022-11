Νέες δηλώσεις Σοϊλού: Αν η γυναίκα δεν είχε συλληφθεί, θα είχε φύγει στην Ελλάδα

Νέες δηλώσεις έκανε ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Σουλειμάν Σοϊλού για τη φονική έκρηξη στην Κωνσταντινούπολη που οδήγησε στον θάνατο έξι άτομα.

Όπως είπε ο Σοϊλού, «αν η γυναίκα δεν είχε συλληφθεί, θα είχε φύγει στην Ελλάδα».

Μάλιστα ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών φέρεται να είπε ότι οι αστυνομικές Αρχές έχουν στα χέρια τους ηχητικό όπου ακούγεται ότι το PKK είχε δώσει εντολή να την σκοτώσουν για να μην συλληφθεί.

Η γυναίκα που φέρεται ως ύποπτη για την έκρηξη στην Κωνσταντινούπολη είναι η Σύρια Αχλάμ Αλμπασίρ, η οποία φέρεται να ομολόγησε ότι την εκπαίδευσε το PKK.

NEW: Turkish Interior Minister says Istanbul bomber would flee Turkey to Greece today if she hadn’t been caught up

He also says police has an phone/audio tape that indicates PKK had ordered her killing to prevent her capture pic.twitter.com/vBT8t59Gkw

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) November 14, 2022