Τουρκία: Ο Ιμπραχίμ Καλίν διορίστηκε επίσημα επικεφαλής της ΜΙΤ

Ανακοινώθηκε και επίσημα στην Τουρκία ο διορισμός του Ιμπραχίμ Καλίν στην ηγεσία της ΜΙΤ, της Υπηρεσίας Πληροφοριών της χώρας. Τον διορισμό του επιβεβαίωσε και ο ίδιος με ανάρτησή στο Twitter, στην οποία αναφέρει: «Μην σταματάς όμορφη πατρίδα μου. Συνέχισε να προχωρείς…».

Güzel ülkem için durmak yok, yola devam… pic.twitter.com/rG16x7g10O — İbrahim Kalın (@ikalin1) June 5, 2023

Ποιος είναι ο Καλίν

Ο στενός συνεργάτης του Ερντογάν, γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1971. Η οικογένειά του κατάγεται από το Ερζερούμ Ισπίρ, (Θεοδοσιούπολη). Ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές του σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης (Σχολή Γραμμάτων, Τμήμα Ιστορίας) το 1992. Ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό του στην Ισλαμική σκέψη και φιλοσοφία στη Μαλαισία. Έλαβε το διδακτορικό του στις ανθρωπιστικές επιστήμες και τη συγκριτική φιλοσοφία από το Πανεπιστήμιο George Washington το 2002. Η διατριβή του είχε τίτλο Molla Sadra’s Theory of Knowledge and the Possibility of an Anti-Subjectivist Epistemology.

Διεξήγαγε ακαδημαϊκή έρευνα στο Κέντρο Ισλαμικών Σπουδών του Τουρκικού Ιδρύματος Diyanet. Έδωσε διαλέξεις για την ισλαμική σκέψη και τις σχέσεις Ισλάμ-Δύσης στο College of the Holy Cross, στο Πανεπιστήμιο Georgetown και στο Πανεπιστήμιο Bilkent. Μεταξύ 2005 και 2009, ήταν ο ιδρυτικός πρόεδρος του Ιδρύματος Ερευνών Πολιτικής , Οικονομίας και Κοινωνίας. Το 2007 εκδόθηκε το βιβλίο του με τίτλο Ισλάμ και Δύση. Με αυτό το έργο κέρδισε το Βραβείο Ιδέας της Ένωσης Συγγραφέων της Τουρκίας.

Έχει εκδώσει πολλά βιβλία. Το 2011 διορίστηκε μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Πανεπιστημίου Ahmet Yesevi. Από το 2019 δίνει διαλέξεις σε μεταπτυχιακούς φοιτητές στον τομέα της Ισλαμικής φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Ibn Haldun. Ο Καλίν έλαβε τον τίτλο του καθηγητή στις 29 Μαΐου 2020.

Το 2009 διορίστηκε ως επικεφαλής σύμβουλος του πρωθυπουργού αρμόδιος για την εξωτερική πολιτική. Έγινε ο πρώτος Συντονιστής Δημόσιας Διπλωματίας του Πρωθυπουργικού Γραφείου, τον Ιανουάριο του 2010. Το 2012 ανέλαβε τη θέση του αναπληρωτή υφυπουργού στον Πρωθυπουργό. Όταν ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έγινε πρόεδρος, διορίστηκε αναπληρωτής γενικός γραμματέας της προεδρίας. Το 2014, διορίστηκε εκπρόσωπος της προεδρίας. Από το 2018 υπηρετεί ως αντιπρόεδρος του Προεδρικού Συμβουλίου Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής και επικεφαλής σύμβουλος της προεδρίας.

Είναι παντρεμένος και έχει 3 παιδιά.