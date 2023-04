Τουρκία: Επίθεση στα γραφεία του κόμματος του Ερντογάν στα Άδανα

Ένοπλη επίθεση με αυτόματο όπλο σημειώθηκε σήμερα στα γραφεία του κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (το κόμμα του Ερντογάν) στα Άδανα, στην Τουρκία.

Είναι η τρίτη ένοπλη επίθεση που γίνεται σε γραφεία κόμματος εν μέσω προεκλογικής εκστρατείας στην Τουρκία, αυτή την φορά έγινε στα γραφεία του κυβερνώντος κόμματος του προέδρου Ερντογάν. Ο ύποπτος συνελήφθη. Ο πρόεδρος του ΑΚΠ στα Άδανα Μεχμέτ Αϊ είπε: “Έχουμε ενημερωθεί ότι ερρίφθησαν 12 πυροβολισμοί στο κτίριο της περιφέρειάς μας από ένα άτομο. Είμαστε ενάντια σε κάθε μορφή βίας.»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του AKP, ο Ομέρ Τσελίκ, είπε ότι ο άνδρας «άνοιξε πυρ 13-14 φορές φωνάζοντας ότι είναι μέλος μας». Το μέλος του AK Party Νουμάν Κουρτουλμούς δήλωσε στο CNN TÜRK: “Δεν υπάρχουν ακόμη σαφείς λεπτομέρειες. Το άτομο που πραγματοποίησε την επίθεση είναι υπό κράτηση αυτή τη στιγμή. Λεπτομέρειες για το περιστατικό θα ανακαλυφθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Πρέπει όλοι να καταδικάσουμε Αυτό το περιστατικό.

Τέτοιες προκλήσεις σε αυτήν την περίοδο που πλησιάζουν οι εκλογές και οι υποψήφιοι βρίσκονται σε κούρσα. Το έθνος μας πρέπει να είναι ευαίσθητο σε αυτά. Καταδικάζουμε την επίθεση πολύ ξεκάθαρα και σθεναρά. Η επίθεση δεν είναι εναντίον της ταυτότητας του κόμματος, αλλά είναι επίθεση κατά της δημοκρατίας της Τουρκίας. Ελπίζουμε ότι έχουμε εκτεθεί στην φρενίτιδα ενός ατόμου. Υπάρχει μια αστυνομική έρευνα σε εξέλιξη, ως πολιτικοί, πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί με τις προκλήσεις.» είπε.

#Turkey 🇹🇷: A gunman attacked the district building of #AKP (ruling party) in #Cukurova, #Adana.

The attacker left the rifle at the scene; a 12-Gauge domestic AR-12 semi-auto shotgun with 10-round mag.

The weapon is very common in TR and can be obtained via civilian markets. pic.twitter.com/JLphxmMRb7

— War Noir (@war_noir) April 20, 2023