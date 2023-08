Το «θαλάσσιο μωρό» που σκορπά τον τρόμο στην Μαύρη Θάλασσα – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Οι Ουκρανοί αποκαλύπτουν ποιο είναι το θαλάσσιο drone με το παρατσούκλι «θαλάσσιο μωρό», που έχει σκορπίσει τον τρόμο στον ρωσικό στόλο στη Μαύρη Θάλασσα. Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει αναδείξει νέες τακτικές στα πεδία των μαχών εξάγοντας χρήσιμα συμπεράσματα για όλες τις άμυνες παγκοσμίως.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Η εξέλιξη των Μη Επανδρωμένων Οχημάτων, σε γη, θάλασσα και αέρα έχει προκαλέσει πολλές ανατροπές στα πεδία των μαχών, δημιουργώντας πονοκέφαλο σε οργανωμένες ένοπλες δυνάμεις, που διαπιστώνουν τα πανάκριβα οπλικά τους συστήματα να είναι ευάλωτα σε δυσανάλογου μεγέθους και κόστους οπλικά μη επανδρωμένα συστήματα.

Τρανταχτό παράδειγμα είναι τα θαλάσσια drones, USV – Unmanned Sea Vehicles – που έχουν εξελίξει με πολύ χαμηλό κόστος οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις κι έχουν εξελιχθεί σε εφιάλτη για τον ρωσικό στόλο.

Στις 6 Αυγούστου έγινε γνωστό το μαζικό χτύπημα με ουκρανικά θαλάσσια drones του ρωσικού πλοίου «Ολενεγκόρσκι Γκορνιάκ». Τελικά το πλοίο φαίνεται να βυθίστηκε στο λιμάνι του Νοβοροσίσκ όπου ρυμουλκήθηκε. Οι Ουκρανοί τότε είχαν δώσει βίντεο στη δημοσιότητα από τη στιγμή που το θαλάσσιο drone προσέγγισε και χτύπησε το πλοίο.

Χθες, έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο, με το οποίο αποκάλυψαν τον τύπο του drone που έχουν κατασκευάσει κι έχουν καταφέρει να προκαλέσουν τρόμο στον ρωσικό στόλο στην Μαύρη Θάλασσα.

⚡️This is what the same surface drone that terrorizes the 🇷🇺Russian fleet in the Black Sea looks like up close.

The head of the Security Service of 🇺🇦Ukraine for the first time revealed details about some technical features of sea kamikazes, which were designed by specialists of… pic.twitter.com/ONlc5P1IG6

— 🇺🇦Ukrainian Front (@front_ukrainian) August 16, 2023