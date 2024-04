Το Ιράν προειδοποιεί τις ΗΠΑ: «Αν στηρίξετε πολεμική ενέργεια του Ισραήλ θα χτυπήσουμε αμερικανικούς στόχους» 

Το Ιράν προειδοποίησε το Ισραήλ για μία μεγαλύτερη επίθεση κατά της επικράτειας του, στην περίπτωση, που οι Ισραηλινοί απαντήσουν κατά της επίθεσης με drones και πυραύλους που εξαπέλυσε τη νύχτα, κατά περιοχών του, η Τεχεράνη.

Το Ιράν πρόσθεσε ότι έχει προειδοποιήσει την Ουάσινγκτον να μην υποστηρίξει οποιαδήποτε πολεμική ενέργεια του Ισραήλ.

“Η αντίδρασή μας θα είναι πολύ μεγαλύτερη από τη στρατιωτική ενέργεια της περασμένης νύχτας, αν το Ισραήλ απαντήσει με αντίποινα κατά του Ιράν”, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση του Ιράν, ο αρχηγός των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων υποστράτηγος Μοχάμαντ Μπαγκερί.

