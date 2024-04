Σφοδρή επίθεση από το Ιράν: «Σμήνος» drones και πυραύλων εναντίον του Ισράηλ – Εκτοξεύτηκαν περισσότεροι από 300

Το Ιράν εξαπέλυσε πάνω από διακόσια τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα φορτωμένα εκρηκτικά, πυραύλους κρουζ και βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ισραήλ τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, σε αντίποινα για τον ισραηλινό βομβαρδισμό εναντίον του προξενείου του στην Δαμασκό την 1η Απριλίου, άνευ προηγουμένου απευθείας επίθεση της Ισλαμικής Δημοκρατίας εναντίον της ισραηλινής επικράτειας.

Ταυτόχρονα, σύμμαχοι του Ιράν, ιδίως οι Χούθι της Υεμένης και η λιβανέζικη Χεζμπολάχ, εξαπέλυσαν επίσης επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ, με τους πρώτους να απογειώνουν drones και τη δεύτερη να προχωρά στην εκτόξευση δυο ομοβροντιών εναντίον των κατεχόμενων υψιπέδων του Γκολάν.

Προβλέπεται εντός της ημέρας να συνεδριάσει εκτάκτως το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, ο Γενικός Γραμματέας του οποίου Αντόνιο Γκουτέρες καταδίκασε τη «σοβαρή κλιμάκωση». Επίσης εντός της ημέρας, οι ηγέτες της G7 αναμένεται να συζητήσουν το ζήτημα και να συντονίσουν την «ενιαία διπλωματική αντίδραση» στην «αναίσχυντη» επίθεση του Ιράν, ανήγγειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο στρατός του οποίου διεξάγει πόλεμο εναντίον της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, παλαιστινιακό θύλακο που έχει υποστεί πελώριες καταστροφές από την 7η Οκτωβρίου, συζήτησε τηλεφωνικά με τον Αμερικανό πρόεδρο Μπάιντεν έπειτα από συνεδρίαση του πολεμικού υπουργικού συμβουλίου του, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του.

Ο κ. Μπάιντεν επανέλαβε στη συνομιλία αυτή την «ακλόνητη» υποστήριξη των ΗΠΑ στο Ισραήλ, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

