Sky News: Η πιο επικίνδυνη στιγμή για την Μέση Ανατολή – Με ψυχολογικές διαστάσεις η επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ

«Και μια βαθιά ψυχολογική οπτική» βλέπει το Sky News στον τρόπο που επιτέθηκε το Ιράν στο Ισραήλ το βράδυ του Σαββάτου.

Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων, οι Ισραηλινοί σε όλη τη χώρα δεν κοιμήθηκαν το βράδυ του Σαββάτου καθώς γνώριζαν ότι τα drones κατευθύνονταν στην πατρίδα τους.

Το Sky News χαρακτηρίζει «χωρίς προηγούμενο» την ευθεία επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ με drones και πυραύλους.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά «αυτή είναι η πιο επικίνδυνη στιγμή για την περιοχή της Μέσης Ανατολής μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου» ξεπερνώντας ακόμη και το ερώτημα «και τώρα τι;» και το «γεωπολιτικό άγχος» που δημιουργήθηκε μετά την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς με τους εκατοντάδες νεκρούς.

Παρά το γεγονός ότι τα περισσότερα από τα drone αναχαιτίστηκαν και παρά το γεγονός ότι οι ανθρώπινες απώλειες είναι στο μηδέν – μόνο ένα κορίτσι 7 ετών τραυματίστηκε σοβαρά από θραύσματα – οι Ισραηλινοί πλέον θα νιώθουν εξαιρετικά ευάλωτοι και η ισραηλινή κυβέρνηση θα υποχρεωθεί να απαντήσει, προσθέτει ο ανταποκριτής του Sky News στην Ουάσινγκτον.

Από την πλευρά του το Institute for the Study of War σε ανάλυσή του σημειώνει ότι το χτύπημα του Ιράν μοιάζει με τις επιθέσεις της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Τα ρωσικά χτυπήματα προσπάθησαν να ανακαλύψουν τον καλύτερο τρόπο για να “τρυπήσουν” τον δυτικό εναέριο χώρο και τα αεροπορικά αμυντικά συστήματα. Η Ρωσία έχει πειραματιστεί στην Ουκρανία με τον συνδυασμό χρήσης βαλιστικών πυραύλων και πυραύλων κρουζ μαζί με ιρανικά drone» αναφέρεται στην ανάλυση.

Όπως σημειώνεται, τέλος, το Ιράν έχει δοκιμάσει το προηγούμενο διάστημα τα αμυντικά συστήματα του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού μέσω των επιθέσεων των Χούτι με drone.

Footage shows explosions lighting up the sky above Jerusalem overnight.

Iran has launched an unprecedented drone and missile barrage against Israel – an attack Tehran has labelled as a retaliatory strike

