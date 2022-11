Θρίλερ στην Πολωνία – Με κομμένη την ανάσα ο πλανήτης: Δεν επιβεβαιώνει το Πεντάγωνο, για προβοκάτσια μιλούν οι Ρώσοι

Παγκόσμια ανησυχία προκάλεσε η είδηση ότι πύραυλοι έπληξαν χωριό στην Πολωνία και στοίχισαν την ζωή σε δύο ανθρώπους. Με κομμένη την ανάσα ολόκληρος ο πλανήτης παρακολουθεί τις εξελίξεις. Την ώρα που το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει τις αναφορές ότι ρωσικοί πύραυλοι έπεσαν στο έδαφος της Πολωνίας, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας κάνει λόγο για «προβοκάτσια».

Συγκεκριμένα το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας υποστήριξε σήμερα ότι οι αναφορές από πολωνικά μέσα ενημέρωσης και αξιωματούχους σχετικά με ρωσικούς πυραύλους που έπεσαν στο έδαφος της Πολωνίας αποτελούν «προβοκάτσια» με στόχο την κλιμάκωση της κρίσης, , όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο το Interfax.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Πάτρικ Ράιντερ ανέφερε: «Γνωρίζουμε τα δημοσιεύματα του Τύπου που αναφέρουν ότι δύο ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν μια τοποθεσία στην Πολωνία, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Μπορώ να σας πω ότι επί του παρόντος δεν έχουμε καμιά πληροφορία που να επιβεβαιώνει αυτές τις αναφορές και εξετάζουμε περαιτέρω το θέμα».

Σύμφωνα με Πολωνικά μέσα ενημέρωσης οι δύο πύραυλοι έπεσαν σε ένα χωριό και υπάρχουν δύο νεκροί. Πάντα σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πρόκειται για δύο ρουκέτες που έχουν χτυπήσει πολωνικό έδαφος, πολύ κοντά στα σύνορα με την Λβιβ στη δυτική Ουκρανία.

Ανώτερος αξιωματούχος των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών ανέφερε, σύμφωνα με το Associated Press, ότι ρωσικοί πύραυλοι πέρασαν στην Πολωνία, μέλος του ΝΑΤΟ, σκοτώνοντας δύο ανθρώπους.

Όπως ανέφεραν τα διεθνή ΜΜΕ οι πύραυλοι που έπεσαν στο χωριό Przewodów της Πολωνίας, πέτυχαν εγκαταστάσεις σιτηρών. Ορισμένοι αναλυτές υποστήριξαν ότι ο στόχος των πυραύλων μπορεί να ήταν η Λβιβ, μια ουκρανική πόλη περίπου 100 χιλιόμετρα νότια του Przewodów, η οποία ήδη έχει πληγεί σήμερα από ρωσικά χτυπήματα, όπως και το Κίεβο και το Χάρκοβο.

Ο χάρτης με το φερόμενο σημείο της επίθεσης κυκλοφορεί στα social media. Σύμφωνα με το βρετανικό Express, δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί εάν οι πύραυλοι προσγειώθηκαν σε πολωνικό έδαφος, δηλαδή σε ΝΑΤΟϊκό έδαφος, αφού η Πολωνία είναι μέλος του ΝΑΤΟ και στο έδαφός της υπάρχουν στρατιωτικές βάσεις της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

❗️Prime Minister Mateusz Morawiecki has urgently convened the Committee of the Council of Ministers for National Security and Defense.

The reasons for the urgent meeting are not specified, but it may be related to today’s massive missile strike by Russia on Ukrainian cities.

— NEXTA (@nexta_tv) November 15, 2022