Συναγερμός στην Πολωνία: Αναφορές ότι ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν χωριό – Πληροφορίες για δύο νεκρούς

Παγκόσμια ανησυχία προκαλούν οι πρώτες πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες δύο πύραυλοι, πιθανώς Ρωσικοί, έπληξαν την Πολωνία, σε περιοχή κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Σύμφωνα με πληροφορίες που δεν έχουν επιβεβαιωθεί πιθανόν να πρόκειται για πυραύλους που είχαν στόχο την Ουκρανία, αλλά έχασαν την πορεία τους.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης οι δύο πύραυλοι έπεσαν σε ένα χωριό και υπάρχουν δύο νεκροί. Πάντα σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πρόκειται για δύο ρουκέτες που έχουν χτυπήσει πολωνικό έδαφος, πολύ κοντά στα σύνορα με την Λβιβ στη δυτική Ουκρανία.

Ανώτερος αξιωματούχος των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών ανέφερε, σύμφωνα με το Associated Press, ότι ρωσικοί πύραυλοι πέρασαν στην Πολωνία, μέλος του ΝΑΤΟ, σκοτώνοντας δύο ανθρώπους.

Kατά το Reuters, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε έκρηξη στο Przewodów , ένα χωριό στην ανατολική Πολωνία κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, δήλωσαν πυροσβέστες. «Οι πυροσβέστες βρίσκονται επί τόπου, δεν είναι σαφές τι έχει συνέβη», δήλωσε αξιωματικός υπηρεσίας σε κοντινό φυλάκιο των πυροσβεστών.

Το πολωνικό ραδιόφωνο ZET μετέδωσε νωρίτερα ότι δύο «αδέσποτοι» πύραυλοι χτύπησαν το Przewodów, σκοτώνοντας δύο ανθρώπους.

Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ματέους Μοραβιέτσκι, συγκάλεσε επείγουσα συνεδρίαση της Επιτροπής του Συμβουλίου Υπουργών για θέματα εθνικής ασφάλειας και άμυνας.

❗️Prime Minister Mateusz Morawiecki has urgently convened the Committee of the Council of Ministers for National Security and Defense.

The reasons for the urgent meeting are not specified, but it may be related to today’s massive missile strike by Russia on Ukrainian cities.

— NEXTA (@nexta_tv) November 15, 2022