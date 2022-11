Κριστιάνο Ρονάλντο: Η δελεαστική πρόταση για την απόκτηση του – Μία ολόκληρη πίτα και μία μπύρα

Ξένο σώμα θεωρείται πλέον ο Κριστιάνο Ρονάλντο που, όπως όλα δείχνουν, θα αποχαιρετήσει το Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Την… ευκαιρία για να τον αποκτήσει φαίνεται ότι βρήκε ομάδα της 7ης κατηγορίας με μία ακαταμάχητη προσφορά.

Η Μπλάιθ Σπάρτανς είναι η πρώτη ομάδα που κάνει κρούση στη Γιουνάιτεντ για να τον κάνει δικό της μετά τον ντόρο που έχει δημιουργηθεί με τις δηλώσεις του Πορτογάλου.

Η ομάδα από το Μλάιθ προσφέρει μια ολόκληρη πίτα και μια βαρελίσια μπύρα για να πάρει τον Κριστιάνο. Πώς να αντισταθούν σε αυτή την πρόταση οι «μπέμπηδες»;

Hi @ManUtd 👋🏻

We hear @Cristiano is looking for a move?

We’ll take him off your hands for a shy’s pie and a pint of Stella! #HowayBlyth #CR7 pic.twitter.com/eFsBJMlBuZ

— Blyth Spartans (@Blyth_Spartans) November 14, 2022