Θερμοβαρικές βόμβες: Ο “εφιάλτης των όπλων” που χρησιμοποίησε η Ρωσία στην Ουκρανία

Η θερμοβαρική βόμβα έχει χαρακτηριστεί και ως «ο πατέρας των βομβών», αφού είναι το ισχυρότερο συμβατικό όπλο, πριν την χρήση πυρηνικής βόμβας.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Η θερμοβαρική βόμβα αποτελεί τον εφιάλτη στο πεδίο του σύγχρονου πολέμου. Πρόκειται για συμβατικό τύπο βόμβας, δεν φέρει δηλαδή πυρηνική κεφαλή, και πρόκειται για αεροβόμβα κενού με αυξημένη ισχύ. Για να γίνει πιο κατανοητό, η εκρηκτική του ισχύς αντιστοιχεί σε 44 τόνους TNT, αποτελώντας τον ισχυρότερο τύπο συμβατικής βόμβας που έχει κατασκευαστεί ποτέ. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά; Η διάμετρος καταστροφής του είναι 600 μέτρα και η μάζα 7,1 τόνοι!

Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να εξαφανίσει ένα οικοδομικό τετράγωνο.

Η θερμοβαρική βόμβα εφευρέθηκε και εξελίχθηκε στην Ρωσία, η οποία στις 11 Σεπτεμβρίου 2007 (σ.σ. την ημέρα της 6ης θλιβερής επετείου από την επίθεση στους Δίδυμους Πύργους και το Πεντάγωνο στις ΗΠΑ) προχώρησε στην ρίψη της ισχυρότερης βόμβας που κατασκευάστηκε ποτέ με ένα αεροσκάφος Tupolev Tu-160 πάνω από στρατιωτική περιοχή, την οποία μετέδωσαν όλα τα ρωσικά τηλεοπτικά δίκτυα. Η έκρηξη που προκάλεσε ήταν ισοδύναμη με σχεδόν 40 τόνους.

Η Ρωσία εξέλιξε την τεχνολογία της θερμοβαρικής βόμβας, ενσωματώνοντας την σε ένα αυτοκινούμενο πυροβόλο, με 24 εκτοξευτήρες ρουκετών. Το TOS-1Α είναι ο αυτοκινούμενος πολλαπλός εκτοξευτήρας θερμοβαρικών βομβών, που χρησιμοποιεί ο ρωσικός στρατός.

Η εμβέλειά του είναι μικρή, μόλις 10 χιλιόμετρα, όμως μόνο ένα TOS-1Α μπορεί να σβήσει από τον χάρτη μία ολόκληρη συνοικία.

Ο εφιάλτης των βομβών επιβεβαιώθηκε ότι χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της κόλασης του πολέμου στην Ουκρανία από το Βρετανικό υπουργείο Άμυνας, ο οποίο με ανάρτησή του στο Twitter υποστήριξε ότι το παραδέχθηκε η ίδια η Ρωσία.

«Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας παραδέχτηκε ότι χρησιμοποιεί το οπλικό σύστημα TOS-1A στην Ουκρανία, το οποίο αξιοποιεί τη δύναμη των θερμοβαρικών πυραύλων. Αυτό συνδυάζει ένα σύστημα πολλαπλών πυραύλων εκτόξευσης με θερμοβαρικά βλήματα για τη δημιουργία εμπρηστικών και εκρηκτικών εφέ» έγραψαν χαρακτηριστικά στον επίσημο λογαριασμό του βρετανικού υπουργείου άμυνας.

The Russian MoD has confirmed the use of the TOS-1A weapon system in Ukraine. The TOS-1A uses thermobaric rockets, creating incendiary and blast effects.

Watch the video below for more information about this weapon and its devastating impact.

