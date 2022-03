Ουκρανία: “Η Ρωσία παραδέχεται ότι χρησιμοποίησε θερμοβαρικές βόμβες”, λέει η Βρετανία

Tο ρωσικό υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε ότι κάνει χρήση του οπλικού συστήματος TOS-1A στην Ουκρανία, σύστημα που χρησιμοποιεί θερμοβαρικούς πυραύλους, ανακοίνωσε σήμερα η Βρετανία.

«Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε τη χρήση του οπλικού συστήματος TOS-1A στην Ουκρανία», ανέφερε στο Twitter. «Το TOS-1A χρησιμοποιεί θερμοβαρικούς πυραύλους, επιφέροντας εμπρηστικά και εκρηκτικά αποτελέσματα».

The Russian MoD has confirmed the use of the TOS-1A weapon system in Ukraine. The TOS-1A uses thermobaric rockets, creating incendiary and blast effects.

Watch the video below for more information about this weapon and its devastating impact.

