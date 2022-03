Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρωσικά τεθωρακισμένα με σημαία της Σοβιετικής Ένωσης – ΒΙΝΤΕΟ

Με τη σημαία της Σοβιετικής Ένωσης κινούνται στην Ουκρανία τεθωρακισμένα οχήματα των ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων .

Βίντεο του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών δείχνει την πορεία τεθωρακισμένων οχημάτων των ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων, κατά τη διάρκεια του πολέμου. Σε ένα από τα BMP-2 φαίνεται ξεκάθαρα να ανεμίζει η σημαία της πρώην ΕΣΣΔ.

Video from the Russian MoD’s Zvezda allegedly showing Russian troops in Ukraine. Note the prominent Soviet flag on the BMP-2.https://t.co/fEgYZ6tlvj pic.twitter.com/DUPYakjAv9

— Rob Lee (@RALee85) March 9, 2022