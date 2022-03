Πόλεμος στην Ουκρανία: Συγκλονίζουν οι νέες εικόνες από τον βομβαρδισμό νοσοκομείου παίδων στη Μαριούπολη

Τη Ρωσία κατηγόρησε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι για αεροπορική επιδρομή που προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε ένα νοσοκομείο παίδων στη Μαριούπολη. Χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για τα θύματα, σε ανάρτησή του στο twitter έγραψε πως μεταξύ άλλων, παιδιά βρίσκονται «κάτω από τα συντρίμμια».

Νωρίτερα οι δημοτικές Αρχές ανέφεραν ότι ένα νοσοκομείο παίδων στην πόλη καταστράφηκε από ρωσικές αεροπορικές επιδρομές. «Οι ρωσικές δυνάμεις κατοχής έριξαν πολλές βόμβες στο νοσοκομείο παίδων. Η καταστροφή είναι κολοσσιαία», ανέφεραν, προσθέτοντας ότι δεν έχει ακόμη γνώση για πιθανά θύματα.

Mariupol. Direct strike of Russian troops at the maternity hospital. People, children are under the wreckage. Atrocity! How much longer will the world be an accomplice ignoring terror? Close the sky right now! Stop the killings! You have power but you seem to be losing humanity. pic.twitter.com/FoaNdbKH5k — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 9, 2022

Ωστόσο, η πληροφορία δεν κατέστη δυνατό να επαληθευτεί άμεσα από το Reuters. Η Ρωσία αρνείται ότι θέτει στο στόχαστρο αμάχους στην εισβολή που έχει εξαπολύσει στην Ουκρανία.

«Απευθείας βομβαρδισμός σε μαιευτήριο. Άνθρωποι, παιδιά είναι κάτω από τα συντρίμμια», έγραψε ο Ζελένσκι στο Twitter. «Κτηνωδία! Για πόσο ακόμη ο κόσμος θα είναι συνεργός, αγνοώντας τον τρόμο; Κλείστε τον εναέριο χώρο τώρα! Σταματήστε τις δολοφονίες! Έχετε τη δύναμη, αλλά φαίνεται ότι χάνετε την ανθρωπιά σας».

The Azov headquarters in Mariupol was wiped off the face of the earth. pic.twitter.com/Q0t3h7igjU — Spriter (@spriter99880) March 9, 2022

What a beasts Russians are! This is utter madness to bomb maternity hospital and children clinic in Mariupol! Is this a XXI century? World can’t keep silence. Russia should be turned into pariah state! #StopPutinNOW #StopRussia pic.twitter.com/7QFKbBIYio — Volodymyr Ariev (@VolodymyrAriev) March 9, 2022

Το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο στο Twitter στο οποίο διακρίνεται ένα κτίριο που έχει υποστεί σοβαρές ζημιές. «Σήμερα, η Ρωσία βομβάρδισε ένα νοσοκομείο Παίδων και ένα Μαιευτήριο στη Μαριούπολη», ήταν το κείμενο που συνόδευσε την ανάρτηση. Το βίντεο έδειχνε τρύπες σε παράθυρα σε ένα τριώροφο κτίριο του νοσοκομείου, που φαινόταν ότι έχει υποστεί σοβαρές ζημιές και τεράστιους σωρούς ερειπίων.

Η Ουκρανία κατήγγειλε νωρίτερα σήμερα τη Ρωσία ότι παραβίασε την εκεχειρία για να αποτρέψει την απομάκρυνση εκατοντάδων χιλιάδων αμάχων που έχουν παγιδευτεί στη Μαριούπολη, όπου ο Ερυθρός Σταυρός έχει κάνει λόγο για «σκηνές Αποκάλυψης».

These before/after images of the devastated children’s hospital in Mariupol are just horrific. #Ukraine️ AP: A Russian attack has severely damaged a children’s hospital and maternity ward in the besieged port city of Mariupol, Ukrainian officials say pic.twitter.com/o2F3ETzjFN — Jesse Rodriguez (@JesseRodriguez) March 9, 2022

Η Μόσχα είχε ανακοινώσει κατάπαυση του πυρός για να επιτρέψει στους αμάχους να φύγουν από τις πολιορκημένες πόλεις, αλλά οι προσπάθειες εκκένωσης στη Μαριούπολη φάνηκε να απέτυχαν ξανά, όπως και πολλές προηγούμενες προσπάθειες από το Σάββατο.

⚡️ Russian airstrike destroys maternity, children’s hospital in Mariupol. According to President Volodymyr Zelensky, there are still adults and kids under the rubble. The number of victims is yet unknown, local authorities report. Video: Mariupol City Council pic.twitter.com/dBGWRzEQrw — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 9, 2022