The Simpsons: Προέβλεψαν και την περίπτωση με το χαμένο υποβρύχιο στον Τιτανικό; – Χαμός στα social media με επεισόδιο του 2006

Για ακόμη μία φορά, η σειρά «The Simpsons» γίνεται viral στo διαδίκτυο λόγω μίας πρόβλεψης της. Η σειρά είναι διάσημη καθώς μέσω των επεισοδίων της κάνει τρομακτικά ακριβείς «προβλέψεις» για γεγονότα που συμβαίνουν αρκετά χρόνια αργότερα.

Τις τελευταίες ημέρες, λόγω της εξαφάνισης του υποβρυχίου Titan κοντά στο ναυάγιο του Τιτανικού, γίνεται χαμός στα social media με ένα επεισόδιο των «The Simpsons» από τον Ιανουάριο του 2006.

Στο επεισόδιο που προβλήθηκε για πρώτη φορά πριν από 17 χρόνια, ο Homer Simpson και ο υποτιθέμενος βιολογικός πατέρας του επισκέπτονται τα βάθη της θάλασσας με υποβρύχια, προκειμένου να ανακαλύψουν τον θησαυρό του ναυαγίου Piso Mojado.

Ο Homer περιπλανιέται στον βυθό με ένα μονοθέσιο υποβρύχιο. Ωστόσο κάποια στιγμή χάνει τον προσανατολισμό του και σφηνώνει σε μια σπηλιά από κοράλλια. Στη συνέχεια χάνει τις αισθήσεις του λόγω της έλλειψης οξυγόνου. Τελικά ξυπνάει λίγες ημέρες αργότερα στο νοσοκομείο.

what do you mean the simpsons predicted the titanic submarine incident pic.twitter.com/IHUpFV2es1

— kira 👾 (@kirawontmiss) June 22, 2023