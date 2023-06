Ο Ρονάλντο ζήτησε από κάμεραμαν να μην του κάνει κοντινά πλάνα για μην φαίνονται οι ρυτίδες – ΒΙΝΤΕΟ

Μπορεί μέσα στον αγωνιστικό χώρο να φαίνεται πολύ νεότερος από την ηλικία του, όμως ο Κριστιάνο Ρονάλντο προσέχει την εικόνα του εντός και εκτός των γηπέδων. Και προσέχει και τις ρυτίδες του… Ο CR-7, που είναι πλέον 39 ετών, κατά τη διάρκεια των δηλώσεων του μετά το παιχνίδι της Πορτογαλίας με την Ισλανδία (όπου γιόρτασε τις 200 διεθνείς συμμετοχές με νικητήριο γκολ) κυριολεκτικά το τερμάτισε.

Εκεί ο Κριστιάνο Ρονάλντο πριν ξεκινήσει να μιλάει, ζήτησε μεταξύ σοβαρού και αστείου από τον εικονολήπτη να μην τον τραβάει από πολύ κοντά με την κάμερα για να μην φαίνονται οι… ρυτίδες του.

Δείτε το βίντεο με τον Ρονάλντο:

Cristiano Ronaldo’s response when the camera gets too close!

“Not too close, eh! Too many wrinkles” 🤣#EURO2024 #ICEPOR pic.twitter.com/QJxmpkm9e6

— HF (@hfworld_) June 21, 2023