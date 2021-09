Τέξας: Στρατιωτικό εκπαιδευτικό αεροσκάφος συνετρίβη σε κατοικημένη περιοχή – ΒΙΝΤΕΟ

Ένα στρατιωτικό εκπαιδευτικό αεροσκάφος συνετρίβη σε κατοικημένη περιοχή στο Τέξας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον δύο άνθρωποι και να προκληθούν ζημιές σε σπίτια.

Το περιστατικό συνέβη σε μία γειτονιά της πόλης Λέικ Γουορθ. Σύμφωνα με τα όσα έχουν ανακοινωθεί, οι δύο πιλότοι του αεροσκάφους κατάφεραν να χρησιμοποιήσουν με επιτυχία το κάθισμα εκτίναξης.

Και οι δύο τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται, όπως ανέφερε ο επικεφαλής της πυροσβεστικής του Λέικ Γουορθ, Ράιαν Άρθουρ.

Η αστυνομία ανακοίνωσε πως το αλεξίπτωτο ενός από τους πιλότους μπλέχτηκε σε γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος.

Τρία σπίτια υπέστησαν ζημιές ευτυχώς, όμως, δεν τραυματίστηκε κανείς από τους ενοίκους των κατοικιών.

“Τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι πολύ χειρότερα, δεδομένου ότι το αεροπλάνο κατέπεσε σε κατοικημένη περιοχή”, είπε ο επικεφαλής της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Χρήστες των social media ανέβασαν βίντεο από τη συντριβή του αεροσκάφους:

