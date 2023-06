Τέλος εποχής για το περιοδικό «National Geographic» – Απολύει τους τελευταίους συντάκτες του

Το «National Geographic» σύντομα δεν θα πωλείται στα περίπτερα, καθώς το περιοδικό απολύει τους τελευταίους συντάκτες του. Όπως έγραψε η Washington Post, οι απολύσεις αφορούν δεκαεννέα συντάκτες, με αρκετούς εργαζόμενους να επιβεβαιώνουν την είδηση στο Twitter.

«Ήμουν τόσο τυχερός. Δούλεψα με απίστευτους δημοσιογράφους και παρουσίασα σημαντικές ιστορίες. Ήταν τιμή μου», έγραψε στο Twitter ο Craig Welch, ένας από τους πρώην πλέον ανώτερους συντάκτες του National Geographic.

My new National Geographic just arrived, which includes my latest feature—my 16th, and my last as a senior writer.

NatGeo is laying off all of its staff writers.

I’ve been so lucky. I got to work w/incredible journalists and tell important, global stories. It’s been an honor. pic.twitter.com/VOt6KydD5Z

— Craig Welch (@CraigAWelch) June 28, 2023