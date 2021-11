Τα 5 κορυφαία τραγούδια των Aerosmith 

Μια σπουδαία μπάντα της rock μουσικής σκηνής είναι οι Aerosmith που ιδρύθηκαν στην Βοστώνη το 1970. Κορυφαία μέλη του γκρουπ ο τραγουδιστής Steven Tyler και ο κιθαρίστας Joe Perry.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Πολλές φορές τους αποκαλούν ως τα “Κακά παιδιά από την Βοστώνη” ή την “Καλύτερη Rock and Roll μπάντα της Αμερικής”. Οι Aerosmith έχουν πουλήσει πάνω από 150 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως. Έχουν βραβευθεί με 25 χρυσούς, 18 πλατινένιους και 12 πολυπλατινένιους δίσκους. Καθώς και με 4 βραβεία Grammy, 6 American Music Awards και 10 MTV Video Music Awards.

Τα πέντε σημαντικότερα τραγούδια του συγκροτήματος των Aerosmith είναι τα εξής:

5. “Dude (Looks Like a Lady)” από το άλμπουμ “Permanent Vacation” (1987). Ήταν το πρώτο τους Top 40 hit από το 1978 που είχαν διασκευάσει το κομμάτι των Beatles “Come Together”.

4. “Janie’s Got a Gun” από το άλμπουμ “Pump” (1989). Κανείς δεν περίμενε τότε ένα τραγούδι για την σεξουαλική παρενόχληση από τους Aerosmith. Το οποίο τους χάρισε και το βραβείο Grammy για την καλύτερη rock εκτέλεση από ντουέτο ή συγκρότημα.

3. “Sweet Emotion” από το άλμπουμ “Toys in the Attic” (1975). Η πρώτη Top 40 επιτυχία του συγκροτήματος. Εκεί απ’ όπου άρχισαν όλα!

2. “Dream On” από το άλμπουμ “Aerosmith” (1973). Το κομμάτι όταν πρωτοκυκλοφόρησε παράλληλα με το πρώτο τους άλμπουμ, έφθασε μέχρι τη θέση 59 στο αμερικάνικο τσαρτ. Τρία χρόνια αργότερα και μετά την επιτυχία του LP “Toys in the Attic”, το τραγούδι κυκλοφόρησε ξανά και σκαρφάλωσε στην 6η θέση αυτή τη φορά και έγινε το πρώτο Top 10 hit των Aerosmith.

1. “Walk This Way” από το άλμπουμ “Toys in the Attic” (1975). Ήταν το δεύτερο σινγκλ από το άλμπουμ. Δύο χρόνια αργότερα επανακυκλοφόρησε και μπήκε στο Top 10. Είναι το πιο γνωστό κομμάτι του συγκροτήματος, με ένα από τα πιο γνωστά riffs στην ιστορία της rock μουσικής.