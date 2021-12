Αν κοιτάξουμε πίσω στη χρονιά που τελειώνει θα δούμε ότι η R&B είχε σημαντική παραγωγή και παρουσία φέτος. Με πολλά και καλά στοιχεία της παραδοσιακής αλλά και σύγχρονης soul/R&B μέχρι και της εναλλακτικής/προοδευτικής, με πολλές αποχρώσεις της rap, της jazz, του funk και των Afrobeats.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Το θέμα είναι ποιοί από τους πρωτοεμφανιζόμενους καλλιτέχνες θα καταφέρουν να καθιερωθούν τελικά και να έχουν διάρκεια στην δισκογραφία της Αμερικής, που ιδιαιτέρως ανταγωνιστική.

Τα 10 καλύτερα R&B άλμπουμ του 2021 σύμφωνα με το περιοδικό Billboard

10. Jimmy Jam and Terry Lewis, ‘Jam & Lewis: Volume One’

9. Jorja Smith, ‘Be Right Back’

8. Charlotte Day Wilson, ‘ALPHA’

7. Masego, ‘Studying Abroad: Extended Stay’

6. Silk Sonic, ‘An Evening with Silk Sonic’

5. Lucky Daye, ‘Table for Two’

4. H.E.R., ‘Back of My Mind’

3. Giveon, ‘When It’s All Said and Done… Take Time’

2. Summer Walker, ‘Still Over It’

1. Jazmine Sullivan, ‘Heaux Tales’

