Χριστουγεννιάτικα τραγούδια από τους Michael Bublé, Kermit The Frog, Camila Cabello κ.ά.

Ένα νέο τηλεοπτικό σπέσιαλ σόου παρουσίασε ο Michael Bublé, μπροστά σε μικρό κοινό, σε ένα σπιτικό σκηνικό και με μία ωραία τζαζ ορχήστρα. Τίτλος του “Michael Buble’s Christmas in the City”.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Σε αυτό εμφανίσθηκαν, εκτός από τον Jimmy Fallon, ο βάτραχος Kermit από το Muppet Show, η Camila Cabello, ο 32χρονος σόουλ τραγουδιστής και συνθέτης από το Τέξας Leon Bridges και η Βρετανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια του West End, η Hannah Waddingham.

Τα τραγούδια γνωστά χριστουγεννιάτικα: “Jingle Bells”, “I’ll Be Home For Christmas”, “The Christmas Song” και “Christmas (Baby Please Come Home)”.

(Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ, από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 3 το πρωί, ο Ιωσήφ Αβράμογλου παρουσιάζει από τον Real FM στους 97.8, την εκπομπή “After Midnight… όπως έλεγε και ο J.J. Cale”, με πολλή και καλή μουσική).