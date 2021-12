Δέκα καινούργια χριστουγεννιάτικα τραγούδια από μεγάλα ονόματα

Ο γνωστός παρουσιαστής της αμερικάνικης τηλεόρασης, ο Jimmy Fallon φαίνεται ότι αποφάσισε να κατέβει και στην δισκογραφία. Οχι ότι στην εκπομπή του δεν έχει τραγουδήσει με δεκάδες μεγάλους και σπουδαίους καλλιτέχνες.

Jimmy Fallon ft. Ariana Grande & Megan Thee Stallion – It Was A…(Masked Christmas)

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Εδώ είναι με την Ariana Grande και την Megan Thee Stallion. Το τραγούδι είναι επηρεασμένο από τον κορονοϊό, μιλά για Χριστούγεννα με μάσκα…!

Nat King Cole duet with John Legend – The Christmas Song (Chestnuts Roasting On An Open Fire)

Εδώ έχουμε ένα ντουέτο που φτιάχτηκε στην… κονσόλα. Ο αείμνηστος Nat King Cole, με την υπέροχη φωνή του, είχε τραγουδήσει αυτό το κλασικό χριστουγεννιάτικο κομμάτι. Το ερμήνευσε και ο John Legend πρόσφατα και έτσι έγινε το ντουέτο.

Norah Jones – Christmas Calling (Jolly Jones)

Καινούργιο τραγούδι που έγραψε η Norah Jones για το νέο της χριστουγεννιάτικο άλμπουμ της για την Blue Note.

John Legend – You Deserve It All

Με αυτό το νέο χριστουγεννιάτικο τραγούδι ο John Legend γιορτάζει το νέο του συμβόλαιο στην Republic Records.

Carrie Underwood – Stretchy Pants

Τα έσοδα αυτού του τραγουδιού θα οδηγηθούν στον φιλανθρωπικό οργανισμό “The Store”, που ιδρύθηκε στο Nashville από τους Brad Paisley και Kimberly Williams-Paisley.

Justin Bieber – Rockin’ Around The Christmas Tree

Η εκτέλεση αυτή του Justin Bieber στην χριστουγεννιάτικη επιτυχία της Brenda Lee του 1958, είχε βγει πέρσι ως promo αποκλειστικά από την Amazon Music. Επίσημα και ευρέως κυκλοφόρησε φέτος, από τις streaming πλατφόρμες όλου του κόσμου. Και από αυτό το τραγούδι τα έσοδα θα πάνε σε τρεις φιλανθρωπικούς οργανισμούς, τους LIFT, Inner-City Arts και Alexandria House.

Jamie Cullum, Kansas Smitty’s – Winter Wonderland

Πρόκειται για ένα κλασικό χριστουγεννιάτικο τραγούδι του 1934, το οποίο έχουν διασκευάσει περισσότεροι από 200 διαφορετικοί καλλιτέχνες.

Jamie Cullum – Sleigh Ride

Ο Jamie Cullum είναι υπερταλαντούχος jazz-pop Βρετανός τραγουδιστής και συνθέτης, ο οποίος έκανε και ραδιοφωνικές εκπομπές. Είναι εξαιρετικός πιανίστας, αλλά παίζει και άλλα όργανα, όπως κιθάρα και ντραμς.

Kelly Clarkson – Merry Christmas (To the One I Used to Know)

Από το τελευταίο χριστουγεννιάτικο άλμπουμ της Kelly Clarkson με γενικό τίτλο “When Christmas Comes Around…”.

Kelly Clarkson & Ariana Grande – Santa, Can’t You Hear Me

Επίσης από το LP “When Christmas Comes Around…”.

