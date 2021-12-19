Είκοσι σημαντικά ροκ χριστουγεννιάτικα τραγούδια

03:50 , Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2021

lifestyle

Μερικοί ίσως πίστευαν ότι τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια είναι για τους αδαείς φίλους της ποπ και ότι δήθεν οι ροκάδες δεν τα έλεγαν ή δεν τα ηχογραφούσαν.
Του Ιωσήφ Αβράμογλου
Έκαναν λάθος! Μεγάλοι ροκ καλλιτέχνες κα συγκροτήματα έχουν συμπεριλάβει χριστουγεννιάτικα τραγούδια στο ρεπερτόριό τους, τόσο σε ηχογραφήσεις όσο και σε ζωντανές εμφανίσεις.
Ας δούμε μερικά από τα πιο σημαντικά ροκ χριστουγεννιάτικα τραγούδια όλων των εποχών.
Tom Petty And The Heartbreakers – Christmas All Over Again

U2 – Christmas (Baby, Please Come Home)

Argent – Christmas for the Free

Bryan Adams – Christmas Time

Lynyrd Skynyrd – Christmas Time Again

Chris Rea – Driving Home For Christmas

Greg Lake – I Believe In Father Christmas

John Mellencamp – I Saw Mommy Kissing Santa Claus

Wizzard – I Wish It Could Be Christmas Everyday

Billy Idol – Jingle Bell Rock

Mud – Lonely This Christmas

Rod Stewart · Mary J. Blige – We Three Kings

Slade – Merry Xmas Everybody

Jon Bon Jovi – Please Come Home For Christmas

Neil Diamond – The Christmas Song

Keith Richards – Run Rudolph Run

Bruce Springsteen – Santa Claus Is Comin’ To Town

Queen – Thank God It’s Christmas

Iggy Pop – White Christmas

Bob Dylan – Winter Wonderland

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