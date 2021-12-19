Είκοσι σημαντικά ροκ χριστουγεννιάτικα τραγούδια

Μερικοί ίσως πίστευαν ότι τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια είναι για τους αδαείς φίλους της ποπ και ότι δήθεν οι ροκάδες δεν τα έλεγαν ή δεν τα ηχογραφούσαν.
Του Ιωσήφ Αβράμογλου
Έκαναν λάθος! Μεγάλοι ροκ καλλιτέχνες κα συγκροτήματα έχουν συμπεριλάβει χριστουγεννιάτικα τραγούδια στο ρεπερτόριό τους, τόσο σε ηχογραφήσεις όσο και σε ζωντανές εμφανίσεις.
Ας δούμε μερικά από τα πιο σημαντικά ροκ χριστουγεννιάτικα τραγούδια όλων των εποχών.
Tom Petty And The Heartbreakers – Christmas All Over Again
U2 – Christmas (Baby, Please Come Home)
Argent – Christmas for the Free
Bryan Adams – Christmas Time
Lynyrd Skynyrd – Christmas Time Again
Chris Rea – Driving Home For Christmas
Greg Lake – I Believe In Father Christmas
John Mellencamp – I Saw Mommy Kissing Santa Claus
Wizzard – I Wish It Could Be Christmas Everyday
Billy Idol – Jingle Bell Rock
Mud – Lonely This Christmas
Rod Stewart · Mary J. Blige – We Three Kings
Slade – Merry Xmas Everybody
Jon Bon Jovi – Please Come Home For Christmas
Neil Diamond – The Christmas Song
Keith Richards – Run Rudolph Run
Bruce Springsteen – Santa Claus Is Comin’ To Town
Queen – Thank God It’s Christmas
Iggy Pop – White Christmas
Bob Dylan – Winter Wonderland