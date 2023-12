«Συγγνώμη, έκανα ένα αστείο με την ομάδα μου», είπε η παρουσιάστρια του BBC που έκανε χειρονομία σε live μετάδοση

Τον γύρο του διαδικτύου έκαναν σήμερα πλάνα που δείχνουν μια παρουσιάστρια του BBC News – η οποία φαίνεται να μην γνωρίζει πως είναι στον αέρα – να κάνει άσεμνη χειρονομία με το μεσαίο της δάχτυλο καθώς ξεκινά το δελτίο ειδήσεων.

Το στιγμιότυπο αναρτήθηκε στην πλατφόρμα X από τον λογαριασμό CleanFeed@The TV Room , γράφοντας χαρακτηριστικά πως «Πέρασε καιρός από τότε που μία χειρονομία με υψωμένο το μεσαίο δάχτυλο είχε μια θέση στο BBC News …», με την παρουσιάστρια να απαντά, πως επρόκειτο για ένα inside joke, ενα εσωτερικό αστείο εκεί στο κανάλι με τους συναδέρφους της.

«Λυπάμαι πολύ για αυτό. Έκανα ένα αστείο με την ομάδα μου και προσποιούμουν ότι μετρούσα αντίστροφα καθώς ο σκηνοθέτης μετρούσε από το 10 έως το 0, συμπεριλαμβανομένων των δακτύλων μου για να δείξω τον αριθμό. Όταν φτάσαμε στο 1 γύρισα το δάχτυλο ως αστείο και δεν συνειδητοποίησα ότι αυτό θα καταγραφόταν από την κάμερα», ανέφερε χαρακτηριστικά ζητώντας συγγνώμη.

«Ήταν ένα εσωτερικό αστείο που έχουμε με την ομάδα μου και λυπάμαι πολύ που βγήκε στον αέρα! Δεν ήταν στις προθέσεις μου να συμβεί αυτό και λυπάμαι αν προσέβαλα ή αναστάτωσα κάποιον. Δεν το έκανα προς τους τηλεθεατές ή κάποιο άτομο. Ήταν ένα ανόητο αστείο που προοριζόταν για τους φίλους μου», κατέληξε η ίδια σχολιάζοντα την ανάρτηση.

Hey, I’m so sorry about this.

I was having a private joke with the team in the gallery and pretending to count down as the director was counting me down from 10-0.. including the fingers to show the number.

When we got to 1 I turned finger around as a joke and did not realise…

— Maryam Moshiri (@BBCMaryam) December 7, 2023