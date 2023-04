Σουδάν: Παραστρατιωτική δύναμη κοινοποιεί βίντεο που, όπως ισχυρίζεται, δείχνει αιγυπτιακά στρατεύματα να «παραδίδονται»

Οι παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (RSF) του Σουδάν κοινοποίησαν σήμερα ένα βίντεο το οποίο, όπως δήλωσαν, δείχνει αιγυπτιακά στρατεύματα που “παραδίδονταν” σε αυτές στην πόλη Μερόβε του βόρειου Σουδάν. Αυτό συνέβη ενώ συγκρούσεις ξέσπασαν σήμερα μεταξύ των RSF, της κύριας παραστρατιωτικής οργάνωσης του Σουδάν, και του στρατού.

Δεν υπήρχε σαφής εξήγηση για την παρουσία των αιγυπτιακών στρατευμάτων στην πόλη Μερόβε σήμερα, αλλά αιγυπτιακές και σουδανικές δυνάμεις πραγματοποιούν περιοδικά κοινές στρατιωτικές ασκήσεις στο βόρειο τμήμα της χώρας στον απόηχο των διπλωματικών εντάσεων με την Αιθιοπία.

Το βίντεο δείχνει αρκετούς άνδρες ντυμένους με στρατιωτική στολή σκυμμένους στο έδαφος και να μιλούν σε μέλη των RSF σε αιγυπτιακή αραβική διάλεκτο.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει αμέσως το βίντεο και οι αιγυπτιακές αρχές δεν έκαναν επί του παρόντος κανένα σχόλιο για το θέμα.

Did the RSF capture members of the Egyptian army in Meroe?#KeepEyesOnSudan pic.twitter.com/mTKhfpjF9M

— Mohamed Mustafa – محمد مصطفى جامع (@Moh_Gamea) April 15, 2023