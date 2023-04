Χάος στο Σουδάν: Σφοδρές συγκρούσεις μεταξύ στρατού και παραστρατιωτικών δυνάμεων – Παγκόσμια ανησυχία

Γενικεύονται οι συγκρούσεις στο Σουδάν, με τη διεθνή κοινότητα να εκφράζει την ανησυχία της. Οι συγκρούσεις ξέσπασαν με τις στρατιωτικές δυνάμεις σε μία κλιμάκωση της πολεμικής διαμάχης για την εξουσία της χώρας, ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη συνομιλίες υπό ένα μεταβατικό σχέδιο που θα μπορούσε να οδηγήσει στη διεξαγωγή εκλογών.

Η Πολεμική Αεροπορία του Σουδάν διεξάγει επιχειρήσεις κατά των επιθέσεων των πανίσχυρων παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (RSF), όπως ανέφερε ο στρατός σε μία σημερινή ανακοίνωσή του.

Πλάνα τηλεοπτικού σταθμού παρουσίασαν ένα μαχητικό αεροσκάφος να πετάει στον ουρανό της πρωτεύουσας Χαρτούμ, χωρίς το Reuters να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα το αναφερόμενο τηλεοπτικό υλικό. Επίσης, αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν σήμερα στο Reuters ότι έχουν ξεσπάσει συγκρούσεις μεταξύ του στρατού και των παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (RSF) στην πρωτεύουσα του Βόρειου Νταρφούρ, Ελ Φάσερ.

#Sudan

Shooting across Khartoum this morning. In Sahafa, Al-Alhari Khartoum 2, Airport Street. All those in Khartoum stay safe. pic.twitter.com/pOLaBUMfry — Kholood Khair (@KholoodKhair) April 15, 2023

Μάχες διεξάγονται στο κτίριο της κρατικής τηλεόρασης του Σουδάν, όπως είπε σε μία σύντομη εμφάνισή του ένας παρουσιαστής της τηλεόρασης. Σύμφωνα με μία μαρτυρία αυτόπτη μάρτυρα στο Reuters, πυροβολισμοί ακούγονταν στο ευρύτερο περιβάλλον των εγκαταστάσεων της τηλεόρασης.

Νωρίτερα ο σουδανικός στρατός ανακοίνωσε ότι η παραστρατιωτική οργάνωση Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (RSF) αποπειράθηκε να επιτεθεί σε διάφορες θέσεις των στρατευμάτων του, ενώ η RSF κατηγόρησε τον στρατό ότι αυτός προκάλεσε τις συγκρούσεις που ξέσπασαν και ανακοίνωσε ότι έθεσε υπό τον έλεγχό της το διεθνές αεροδρόμιο του Χαρτούμ και την στρατιωτική βάση στην Μέροβε, στο βόρειο τμήμα της χώρας.

Αυτόπτες μάρτυρες που επικαλείται το Reuters δήλωσαν ότι σφοδρά πυρά ακούγονταν σήμερα στο Χαρτούμ κοντά στο προεδρικό μέγαρο, στο αρχηγείο του σουδανικού στρατού και το υπουργείο Άμυνας στο κέντρο της σουδανικής πρωτεύουσας.

🚨#BREAKING: Heavy Fighting between the #Sudanese Army and the Rapid Support Forces (RSF) a Government created Paramilitary Group has “Broken-Out” in the Capital of Khartoum and North of the City near Marawi Airbase. pic.twitter.com/oyle43aN7g — Breaking News 24/7 (@Worldsource24) April 15, 2023

Εκπρόσωπος του στρατού δήλωσε στο AFP ότι συγκρούσεις ξέσπασαν νωρίτερα σήμερα στο Χαρτούμ όταν οι Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης του στρατηγού Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο, γνωστού ως “Χεμέντι” και μεγάλου αντιπάλου του ντε φάκτο ηγέτη του Σουδάν και αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, επιτέθηκαν σε βάσεις του στρατού.

Οι επιθέσεις αυτές σημειώθηκαν “στο Χαρτούμ και σε άλλα μέρη του Σουδάν”, διευκρίνισε ο στρατηγός Νάμπιλ Αμπντάλα. “Γίνονται μάχες και ο στρατός κάνει το καθήκον του για να προστατεύσει την πατρίδα”, πρόσθεσε.

Την ίδια ώρα οι Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης του στρατηγού Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο κατηγόρησαν τον σουδανικό στρατό ότι αυτός προκάλεσε τις συγκρούσεις που μαίνονται αυτήν την ώρα στο Χαρτούμ.

“Οι Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης αιφνιδιάστηκαν το πρωί από την άφιξη σημαντικής δύναμης του στρατού, η οποία πολιόρκησε το στρατόπεδό τους στην Σόμπα”, εξαπολύοντας “επίθεση με όλων των ειδών τα όπλα, βαριά και ελαφριά”, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η παραστρατιωτική οργάνωση, η οποία απαρτίζεται από πρώην πολιτοφύλακες του πολέμου του Νταρφούρ.

Οι παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (RSF) του Σουδάν ανακοίνωσαν ότι έχουν τον έλεγχο του προεδρικού μεγάρου, της κατοικίας του αρχηγού του στρατού, στρατηγού Αμπντέλ Φατάχ αλ Μπουρχάν, αλλά και του διεθνούς αεροδρομίου στο Χαρτούμ.

#Sudan🇸🇩 Fighting erupted between the Sudan Armed Forces and the Rapid Support Forces in Khartoum capital of the country. pic.twitter.com/FUCc0SnNBs — Kevin Muruta (@KevinMuruta) April 15, 2023

Στην ανακοίνωση οι δυνάμεις RSF ανέφεραν ότι έχουν τον έλεγχο άλλων δύο αεροδρομίων στην πόλη Μερόβε στα βόρεια της χώρας, αλλά και του αεροδρομίου της πόλης Ελ Ομπέιντ που βρίσκεται στο Νότιο Σουδάν. Η RSF πρόσθεσε ότι δεν βάζει στο στόχαστρο αμάχους και κάλεσε τους πολίτες να σταθούν στο πλευρό της.

Suspending operations at Khartoum Airport, and canceling all flights for an indefinite period #Sudan pic.twitter.com/stOjfeQiOF — Sudan News (@Sudan_tweet) April 15, 2023

Τα κόμματα ζητούν να σταματήσουν οι εχθροπραξίες

Τα πολιτικά κόμματα στο Σουδάν που είχαν υπογράψει μία αρχική συμφωνία για τη διαχείριση της εξουσίας με τον στρατό της χώρας, αλλά και με τις πανίσχυρες παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (RSF) κάλεσαν σήμερα, για την άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών που ξέσπασαν μεταξύ τους. Τα πολιτικά κόμματα προέτρεψαν τόσο τους διεθνείς, αλλά και τους περιφερειακούς παίκτες να βοηθήσουν άμεσα για τον τερματισμό της αιματοχυσίας.

Fightings have broken out in #Khartoum, #Sudan, between the Sudan Armed Forces (SAF) and Rapid Support Forces (RSF).#RSF say they have been able to take control of #Khartoum’s airport and #Merowe military base. pic.twitter.com/tGixg27UNn — Ruth Nesoba (@RuthNesoba) April 15, 2023

Μπλίνκεν: Εύθραυστη η κατάσταση στο Σουδάν

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν δήλωσε ότι η κατάσταση στο Σουδάν είναι “εύθραυστη”, αφήνοντας ωστόσο να εννοηθεί ότι υπάρχει ακόμη η δυνατότητα μιας συνολικής μετάβασης σε μία κυβέρνηση υπό την ηγεσία των πολιτικών κομμάτων. Μιλώντας στο Ανόι, ο Μπλίνκεν περιέγραψε την κατάσταση ως “εύθραυστη” καθώς μερικοί παίκτες “είναι ενδεχόμενο να ασκούν πιέσεις κατά της μετάβασης σε μία πολιτική διαδικασία”.

Από την πλευρά του, ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο Σουδάν Τζον Γκόντφρεϊ δήλωσε ότι η κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ ένοπλων στοιχείων στο Σουδάν, σε συνθήκες άμεσης πολεμικής συγκρούσης είναι “ουσιαστική επικίνδυνη”, ενώ κάλεσε άμεσα την υψηλόβαθμη ηγεσία να σταματήσει τις πολεμικές συγκρούσεις. Ο Γκόντφρεϊ πρόσθεσε ότι ο ίδιος και το προσωπικό της πρεσβείας έχουν βρει καταφύγιο εντός των εγκαταστάσεών της.

Η σύσταση της βρετανικής πρεσβείας

H πρεσβεία της Βρετανίας στο Σουδάν συνιστά στους Βρετανούς πολίτες που βρίσκονται στη χώρα να παραμείνουν στα σπίτια τους, ανακοινώνοντας ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση, μετά την ανακοίνωση των παραστρατιωτικών ότι ελέγχουν το προεδρικό μέγαρο, αλλά και άλλες πόλεις.

“Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση στο Χαρτούμ και σε άλλες περιοχές του Σουδάν, όπου έχουν ξεσπάσει πολεμικές συγκρούσεις”, ανέφερε η πρεσβεία στο Twitter. “Συμβουλεύουμε όλους τους Βρετανούς στο Σουδάν να παραμείνουν στα σπίτια τους και να παρακολουθούν τις ταξιδιωτικές οδηγίες μας για περισσότερες ενημερώσεις”

Ανησυχούν Μόσχα και Κάιρο

Η πρεσβεία της Ρωσίας στο Σουδάν ανακοίνωσε σήμερα ότι ανησυχεί για την “κλιμάκωση της βίας” στη χώρα, καλώντας για την ανάγκη εκεχειρίας, αλλά και για τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων, όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA. Η πρεσβεία ανέφερε ότι η ατμόσφαιρα στην πρωτεύουσα Χαρτούμ είναι τεταμένη, αλλά οι Ρώσοι διπλωμάτες είναι ασφαλείς.

Η Αίγυπτος εκφράζει τη μεγάλη ανησυχία της για τις συνεχιζόμενες συγκρούσεις στο Σουδάν, ενώ καλεί τις εμπλεκόμενες πλευρές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση, όπως ανέφερε σήμερα σε μία ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εξωτερικών στο Κάιρο.