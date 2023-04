Χάος στο αεροδρόμιο του Σουδάν: Αεροσκάφος της Saudia είχε «ατύχημα» λέει η εταιρεία – ΦΩΤΟ&ΒΙΝΤΕΟ

Η κρατική αεροπορική εταιρία της Σαουδικής Αραβίας (Saudia) ανακοίνωσε ότι ένα από τα αεροσκάφη της, τύπου Airbus «είχε ένα ατύχημα» στο αεροδρόμιο του Χαρτούμ στο Σουδάν, πριν από την προγραμματισμένη αναχώρησή του για το Ριάντ, χωρίς να δημοσιοποιήσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Υπενθυμίζεται πως στη χώρα έχουν ξεσπάσει συγκρούσεις με τις στρατιωτικές δυνάμεις σε μία κλιμάκωση της πολεμικής διαμάχης για την εξουσία της χώρας, ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη συνομιλίες υπό ένα μεταβατικό σχέδιο που θα μπορούσε να οδηγήσει στη διεξαγωγή εκλογών.

Η Saudia ανέφερε επίσης, σε μία ανακοίνωσή της ότι οι πτήσεις της προς και από το Σουδάν έχουν ανασταλεί μέχρι να υπάρξει μία νέα ανακοίνωση.

Σε βίντεο που έχουν αναρτηθεί στα social media φαίνονται στρατιώτες να βρίσκονται εντός του αεροδρομίου, ενώ πολλά αεροσκάφη έχουν υποστεί ζημιές και έχουν τυλιχθεί στις φλόγες

🚨 #ÚltimaHora: El aeropuerto de Jartum, en Sudán, ha sido tomado por fuerzas paramilitares, obligando a cerrar el aeropuerto. Las aerolíneas que se dirigían hacia él han dado la vuelta y los aviones que se preparaban para despegar han tenido que quedarse en tierra bajo la… pic.twitter.com/MNcap6oM02 — On The Wings of Aviation (@OnAviation) April 15, 2023

❗Sudan Hartum havaalanında bir Saudia A330 dahil çok sayıda uçak hasar gördü 🇸🇸 Hızlı Destek Güçleri, ülkede günlerce süren gerginliğin ardından havaalanının kontrolünü ele geçirdi. Sudan Hızlı Destek Kuvvetleri Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Hartum havaalanını ve ⬇️ pic.twitter.com/lTcgB9wNUm — Gültekin 🌹🦋🐝 (@Cgultekin34) April 15, 2023

❗️#KhartoumAirport in #Sudan was captured by paramilitary forces and closed to flights.

❗️ This Airbus A330 type aircraft, allegedly belonging to Saudia, was also destroyed by the armed forces.

❗️ In the video , it was claimed that the plane in flames was a Boeing 737-800… pic.twitter.com/chkg9eEYad — Fusa Aviation (@FusaAviation) April 15, 2023

Several aircraft damaged including a Saudia A330 at Khartoum Airport as Sudan’s paramilitary Rapid Support Forces takes control of the airport after days of tension in the country. pic.twitter.com/sVG3nT8VPp — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) April 15, 2023

Σουδάν: Αναστολή πτήσεων της EgyptAir προς και από το Χαρτούμ για 72 ώρες

Η κρατική αεροπορική εταιρία της Αιγύπτου EgyptAir ανακοίνωσε σήμερα ότι αναστέλλει τις πτήσεις της προς και από το Χαρτούμ για 72 ώρες, μετά το ξέσπασμα των πολεμικών συγκρούσεων στην πρωτεύουσα του Σουδάν.

Οι πολεμικές συγκρούσεις μεταξύ του στρατού του Σουδάν και των παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (RSF) ξέσπασαν σήμερα με πυροβολισμούς να ακούγονται σε αρκετές περιοχές του Χαρτούμ, ενώ μάρτυρες ανέφεραν πυροβολισμούς και στις γύρω πόλεις.