Σλοβακία: «Σταθερή» η κατάσταση του πρωθυπουργού Φίτσο μία εβδομάδα μετά την απόπειρα δολοφονίας του

Ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο βρίσκεται σε «σταθερή», αλλά πάντα «σοβαρή» κατάσταση, μία εβδομάδα αφότου τραυματίστηκε από τέσσερις σφαίρες και παραμένει στο νοσοκομείο, δήλωσε σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

Η επίθεση σημειώθηκε την ώρα που ο Σλοβάκος πρωθυπουργός χαιρετούσε την περασμένη Τετάρτη υποστηρικτές του, έπειτα από τη διεξαγωγή ενός υπουργικού συμβουλίου στη Χάντλοβα, μια πόλη στην κεντρική Σλοβακία.

Υποβλήθηκε αμέσως σε επέμβαση, η οποία διήρκησε πέντε ώρες και την περασμένη Παρασκευή χειρουργήθηκε εκ νέου, σε ένα νοσοκομείο της πόλης Μπάνσκα Μπίστριτσα, όπου παραμένει για νοσηλεία.

«Η κατάστασή του ήταν σταθερή το πρωί» δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Σλοβακίας Ρόμπερτ Κάλινακ σε δημοσιογράφους μετά το τέλος της συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας της χώρας σήμερα.

«Η κατάστασή του είναι σοβαρή, τα τραύματά του είναι περίπλοκα. Η μεταφορά του αποκλείεται αυτή τη στιγμή», είπε ο Κάλινακ, ο στενότερος πολιτικός σύμμαχος του Φίτσο. Αργότερα σήμερα, το νοσοκομείο της Μπάνσκα Μπίστριτσα εξέδωσε ένα ανακοινωθέν σχετικά με την κατάσταση της υγείας του Φίτσο.

«Η κατάσταση της υγείας του ασθενή είναι σοβαρή όμως σταθερή αυτήν την ώρα», ανέφεραν οι υπεύθυνοι του νοσοκομείου με ανάρτησή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Το ιατρικό συμβούλιο επιβεβαίωσε πως η αγωγή και οι ιατρικές παρεμβάσεις που έχουν επιλεχθεί έως τώρα για τον πρωθυπουργό είναι οι ενδεδειγμένες», συμπλήρωσαν.

Ο δράστης, που σύμφωνα με σλοβακικά ΜΜΕ ονομάζεται Γιουράι Σίντουλα, ηλικίας 71 ετών, προφυλακίστηκε έπειτα από απόφαση ενός δικαστηρίου το Σάββατο για απόπειρα δολοφονίας εκ προμελέτης.

Την Κυριακή, ο υπουργός Εσωτερικών της Σλοβακίας δήλωσε πως η αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο ο δράστης να μην ενήργησε μόνος του. Επικαλούμενος εκθέσεις των υπηρεσιών πληροφοριών, ο Μάτους Σουτάι Έστοκ δήλωσε πως κάποιος διέγραψε το ιστορικό και τις επικοινωνίες του δράστη στο Facebook ενώ εκείνος βρισκόταν υπό κράτηση.

Όμως, η ρυθμιστική αρχή για τα ΜΜΕ της Σλοβακίας έκανε γνωστό πως η Meta, ιδιοκτήτρια του Facebook, ενημέρωσε τις αρχές πως διέγραψε τον λογαριασμό του υπόπτου.

Σήμερα, ο Κάλινακ, που είναι επίσης υπουργός Άμυνας της Σλοβακίας, δήλωσε πως πρέπει να εξεταστούν «ξεχωριστά» τα συμπεράσματα της έρευνας των σλοβακικών αρχών και της έκθεσης της Meta.

«Μιλήσαμε για παραποίηση του λογαριασμού λίγο μετά τη σύλληψη, δηλαδή μεταξύ της επίθεσης και της παρέμβασης της εταιρείας Meta», δήλωσε ο ίδιος.

🚨BREAKING: Slovak PM Robert Fico shot and wounded after government meeting.

This comes just days after Fico formally and publicly rejected The WHO Global Pandemic Accord and has repeatedly stated that he would stop sending weapons to Ukraine. pic.twitter.com/LqQmXdCuVY

— I Meme Therefore I Am 🇺🇸 (@ImMeme0) May 15, 2024