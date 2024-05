Δανία: Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στα γραφεία της φαρμακοβιομηχανίας Novo Nordisk, που παρασκευάζει το Ozempic

Η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα στα γραφεία του φαρμακευτικού κολοσσού Novo Nordisk στην Δανία, στα προάστια της Κοπεγχάγης, τέθηκε υπό έλεγχο, ανέφερε η πυροσβεστική υπηρεσία της πρωτεύουσας.

Η φωτιά, που προηγουμένως είχε χαρακτηριστεί «τεραστίων διαστάσεων», έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο και για τον λόγο αυτό η πυροσβεστική περιόρισε τις δυνάμεις της στο σημείο στους 30 άνδρες, από 100 αρχικά, είπε ο επικεφαλής της επιχείρησης, Μάρτιν Σμιθ.

Οι υπάλληλοι που εργάζονταν στον κτίριο, στο προάστιο Μπάγκσφερντ, στα βόρεια της Κοπεγχάγης, απομακρύνθηκαν χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

«Απομένουν μονάχα κάποιες εστίες καπνού», είπε ο Σμιθ. Μπουλντόζες και γερανοί έφτασαν στην περιοχή για να απομακρύνουν τα χαλάσματα.

Η φωτιά ξεκίνησε από ένα κοντέινερ, στο εργοτάξιο της εταιρείας και επεκτάθηκε στη στέγη ενός κτιρίου γραφείων που ανήκει επίσης στη Novo Nordisk, διευκρίνισε ο Σμιθ. Το κτίριο δεν σώθηκε, όμως η δραστηριότητα της εταιρείας θα συνεχιστεί κανονικά από αύριο Πέμπτη, διαβεβαίωσε η Novo Nordisk, που διαθέτει και άλλα γραφεία στην ίδια περιοχή.

Στις 16 Μαΐου ξέσπασε πυρκαγιά σε ένα άλλο εργοτάξιο της Novo Nordisk στο Κάλουντμποργκ, χωρίς να επηρεαστεί η παραγωγή φαρμάκων. Η Novo Nordisk είναι η φαρμακοβιομηχανία που παρασκευάζει το Ozempic, το οποίο χρησιμοποιείται ευρέως από άτομα που θέλουν να αδυνατίσουν.

