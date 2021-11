Σιέρα Λεόνε: Ανείπωτη τραγωδία με 144 νεκρούς μετά το τροχαίο στο οποίο ενεπλάκη βυτιοφόρο – ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Η έκρηξη και η πυρκαγιά έπειτα από τροχαίο στο οποίο ενεπλάκη βυτιοφόρο με καύσιμα στις 5 Νοεμβρίου στην πρωτεύουσα της Σιέρα Λεόνε είχαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 144 άνθρωποι, κατά νεότερο επίσημο απολογισμό των θυμάτων που δημοσιοποιήθηκε χθες Σάββατο από το υπουργείο Υγείας.

Προηγούμενος επίσημος απολογισμός έκανε λόγο για 131 νεκρούς.

Στα νοσοκομεία νοσηλεύονται 57 άνθρωποι, εκ των οποίων 11 είναι σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου.

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε όταν βυτιοφόρο συγκρούστηκε με άλλο βαρύ όχημα σε πρατήριο καυσίμων σε βιομηχανική ζώνη της πρωτεύουσας Φριτάουν, πριν εκραγεί και ξεσπάσει φωτιά.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, τα περισσότερα θύματα ήταν πλανόδιοι πωλητές και μοτοσικλετιστές που προσπαθούσαν να μαζέψουν το καύσιμο που διέρρεε από το βυτιοφόρο.

Η Σιέρα Λεόνε, άλλοτε βρετανική αποικία 7,5 εκατ. κατοίκων, συγκαταλέγεται στις φτωχότερες χώρες του πλανήτη, παρά το ότι το υπέδαφός της είναι ιδιαίτερα πλούσιο σε διαμάντια.

Η οικονομία της, που μαστίζεται από διαφθορά, προσπαθεί ακόμα να συνέλθει από το βαρύ πλήγμα της εμφύλιας σύρραξης (1991-2002) με 120.000 νεκρούς, την επιδημία του Έμπολα και την πανδημία του νέου κορονοϊού.

Over 84 charred bodies have been received in various hospitals’ mortuaries due to an explosion that occurred last night at PMB Junction, Wellington in Freetown, Sierra Leone.🇸🇱 My prayers & condolences go to the families who lost their loved ones. May their souls rest in peace! pic.twitter.com/uCQZ2pjjCU

