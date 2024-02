Σφοδροί βομβαρδισμοί του Ισραήλ στη Ράφα – Πάνω από 50 νεκροί λέει η Χαμάς

Σειρά αεροπορικών βομβαρδισμών εξαπέλυσε το Ισραήλ τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα στη Ράφα, πόλη της Λωρίδας της Γάζας πάνω στα κλειστά σύνορα με την Αίγυπτο. Σύμφωνα με απολογισμό του υπουργείου Υγείας της Χαμάς, η οποία ασκεί την εξουσία στον παλαιστινιακό θύλακο από το 2007, υπάρχουν μέχρι στιγμής 52 νεκροί.

Οι βομβαρδισμοί έπληξαν 14 σπίτια και τουλάχιστον τρία ισλαμικά τεμένη σε διάφορους τομείς της πόλης, σύμφωνα με την κυβέρνηση της Χαμάς.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι «διεξήγαγε σειρά επιδρομών εναντίον τρομοκρατικών θέσεων στη νότια Λωρίδα της Γάζας», προσθέτοντας ότι τα πλήγματά του «ολοκληρώθηκαν», χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διέταξε προ ημερών τον στρατό του να προετοιμαστεί να εξαπολύσει χερσαία επίθεση στη Ράφα.

Όμως οργανώσεις αρωγής προειδοποιούν πως ευρείας κλίμακας επιχείρηση στην πόλη θα ήταν καταστροφική. Στην πόλη έχουν καταφύγει τουλάχιστον 1,3 εκατ. εκτοπισμένοι, που εγκατέλειψαν τα σπίτια τους σε άλλες περιοχές του παλαιστινιακού θυλάκου για να σωθούν από τους ασταμάτητους βομβαρδισμούς και τις μάχες.

Πριν από προηγούμενες τέτοιες επιχειρήσεις ο ισραηλινός στρατός διέταξε τους αμάχους να φύγουν, χωρίς όμως να δημοσιοποιήσει συγκεκριμένο σχέδιο κατεπείγουσας απομάκρυνσής τους.

Al-Jazeera also reporting hundreds of Palestinians ran back towards Kuwaiti Hospital for cover. pic.twitter.com/l30YtvVkvE

Intense airstrikes taking place in Rafah right now, with sounds of violent clashing.

BREAKING: Israel is now bombing a million civilians trapped in Rafah, the last place of refuge in Gaza.

This is the most violent and unprecedented bombardment of Rafah to date.

We’re witnessing a holocaust. Plain and simple.

pic.twitter.com/Wm0TmXtnO9

— sarah (@sahouraxo) February 12, 2024