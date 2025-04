Σεισμός στην Τουρκία: Δύσκολη νύχτα για τους κατοίκους της Κωνσταντινούπολης – Τα τρία σενάρια για το ρήγμα στον Μαρμαρά

Σε υπαίθριους χώρους πέρασαν τη νύχτα οι κάτοικοι της Κωνσταντινούπολης, εξαιτίας του φόβου για νέο, ισχυρότερο σεισμό μετά τη δόνηση των 6,2 Ρίχτερ που σημειώθηκε την Τετάρτη. Η σεισμική δραστηριότητα παραμένει έντονη, με περισσότερους από 120 μετασεισμούς, ενώ χιλιάδες οικογένειες αναγκάστηκαν να διανυκτερεύσουν σε σκηνές, ανάβοντας φωτιές για να προστατευθούν από το κρύο, καθώς η θερμοκρασία υποχώρησε κάτω από τους 10 βαθμούς Κελσίου.

Παρά την ισχύ της δόνησης, δεν κατέρρευσαν κτίρια και δεν καταγράφηκαν νεκροί, ωστόσο περίπου 150 άτομα τραυματίστηκαν, στην πλειοψηφία τους πέφτοντας από κτίρια την ώρα του σεισμού.

Οι κάτοικοι περιγράφουν το φαινόμενο ως έναν από τους ισχυρότερους σεισμούς των τελευταίων ετών, εκφράζοντας ανησυχία για την πιθανότητα ισχυρότερης δόνησης. Η σεισμική ανησυχία εντείνεται, καθώς το επίκεντρο εντοπίστηκε στο τεκτονικό ρήγμα του Μαρμαρά, ένα από τα πιο ενεργά στον κόσμο.

Μια δημοσιογράφος που έκανε ζωντανή εκπομπή για το CNN Τουρκίας έτρεμε και κρατήθηκε από το γραφείο της καθώς ο σεισμός έγινε αισθητός στα γραφεία της Κωνσταντινούπολης. Δεν υπήρξαν άμεσες αναφορές για ζημιές, αλλά οι άνθρωποι εκκένωσαν τα κτίρια καθώς ο σεισμός χτύπησε και ταρακούνησε την πόλη.

Άνθρωποι ανέφεραν ότι αισθάνθηκαν τον σεισμό μέχρι την Ελλάδα, τη Βόρεια Μακεδονία, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, με μικρότερη ένταση. Δημοσιογράφοι του AFP στη Σόφια δήλωσαν ότι αισθάνθηκαν δονήσεις.

Η υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών και εκτάκτων αναγκών έχει καλέσει τους κατοίκους να μείνουν μακριά από τα κτίρια. Η υπηρεσία καταστροφών της Τουρκίας ανέφερε τρεις ακόμη σεισμούς, όλοι στην περιοχή Buyukcekmece της Κωνσταντινούπολης.

H Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών (AFAD) είχε ήδη αναφέρει ότι του σεισμού των 6,2 βαθμών προηγήθηκε μια δόνηση μεγέθους 3,9 βαθμών στις 12.13 τοπική ώρα και ότι τον διαδέχθηκε ένας σεισμός μεγέθους 4,4 βαθμών στην περιοχή Buyukcekmece.

Ορισμένοι πολίτες μπήκαν στα σπίτια τους για να καλύψουν τις διάφορες ανάγκες τους, άλλοι συνέχισαν να περιμένουν έξω προληπτικά λόγω των μετασεισμών. Ένα από τα μέρη που συχνά προτιμούν οι πολίτες είναι οι δημόσιοι κήποι, οι οποίοι δημιουργήθηκαν για να χρησιμεύουν ως χώροι συγκέντρωσης σε περιόδους καταστροφών. Οι κάτοικοι της Κωνσταντινούπολης, οι οποίοι δεν ήθελαν να μπουν στα σπίτια τους μετά τον σεισμό, πήγαν στους δημόσιους κήπους και στις δύο πλευρές της πόλης και έμειναν εκεί. Τα σχολεία στην Κωνσταντινούπολη θα μείνουν κλειστά την Πέμπτη και την Παρασκευή.

Οι επιστήμονες σημειώνουν ότι η σεισμική ενέργεια δεν έχει εκτονωθεί και δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο μεγαλύτερου σεισμού, ακόμα και 7,6 ρίχτερ. Ο καθηγητής Λέκκας εκτιμά ότι η σεισμική ακολουθία είναι σε εξέλιξη και είναι πολύ νωρίς για συμπεράσματα. Ο κ. Λέκκας, μιλώντας στην ΕΡΤ, τόνισε πως αυτό που «έσωσε» την Κωνσταντινούπολη και δεν υπήρξαν τεράστιες υλικές ζημιές, οφείλεται στο γεγονός ότι δεν είχαμε τη θραύση ολόκληρου του ρήγματος της Ανατολίας – το οποίο έχει μήκος 60 χλμ και μπορεί να δώσει ένα σεισμό της τάξεως των 7,5 Ρίχτερ – αλλά ενός μικρού κομματιού που έδωσε το 6,2.

Παρουσίασε ωστόσο, τρία σενάρια για την εξέλιξη της σεισμικής δραστηριότητας:

Σε κάθε περίπτωση, ο κίνδυνος ζημιών στην Αγιά Σοφιά και σε παλαιά κτίρια ηλικίας 50-100 ετών στην Κωνσταντινούπολη παραμένει υπαρκτός.

Ιστορικό ρήγμα με τραγικό παρελθόν – Εφιαλτική προειδοποίηση από Naci Gorur

Από το 1939 έως σήμερα, το ρήγμα του Μαρμαρά έχει δώσει επτά σεισμούς άνω των 7 Ρίχτερ, προκαλώντας δεκάδες χιλιάδες θύματα. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι απώλειες αυξήθηκαν, καθώς πολλοί άνθρωποι πήδηξαν από τα παράθυρα των κτιρίων, προσπαθώντας να σωθούν.

Σε νέα ανάρτησή του στο X (Twitter), ο Τούρκος καθηγητής Γεωλογίας Naci Gorur προειδοποίησε για επικείμενο σεισμό μεγαλύτερο των 7 Ρίχτερ στο ρήγμα Kumburgaz, το οποίο βρίσκεται στον βυθό της Θάλασσας του Μαρμαρά:

«Αυτοί οι μικρότεροι σεισμοί αυξάνουν την πίεση στο ρήγμα. Ο πραγματικός σεισμός που αναμένεται θα ξεπεράσει τα 7 Ρίχτερ», ανέφερε.

Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη για συνεργασία κυβέρνησης, δήμων και πολιτών, προκειμένου η πόλη να είναι πραγματικά αντισεισμική και όχι απλώς οικοδομικά αναβαθμισμένη:

«Οι πολίτες πρέπει να επιτηρούν και να ελέγχουν. Δεν αρκεί ο αστικός μετασχηματισμός. Χρειάζεται συνολική προετοιμασία», υπογράμμισε.

«Προς το παρόν δεν μας απειλεί» επισήμανε ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και στον Νίκο Χατζηνικολάου το βράδυ της Τετάρτης (23/4) σχετικά με τον σεισμό μεγέθους 6,2 Ρίχτερ στην Τουρκία, κληθείς να απαντήσει στο εάν θα μπορούσε να επηρεάσει την Ελλάδα.

🇹🇷 6.2 MAGNITUDE EARTHQUAKE STRIKES ISTANBUL

‼️The epicenter was located in the Sea of Marmara.

The city shook noticeably, but there have been no reports of casualties or damage so far. pic.twitter.com/tCe0V9GqtM

— NEXTA (@nexta_tv) April 23, 2025