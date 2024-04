Σεισμός στην Ταϊβάν: Πάνω από 700 οι τραυματίες, απεγκλωβίζονται άτομα κάτω από τα συντρίμμια – Δείτε βίντεο

Σε 711 ανήλθε ο αριθμός των ανθρώπων που τραυματίστηκαν από τον πολύ ισχυρό σεισμό που έπληξε το πρωί την Ταϊβάν, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που δόθηκε στη δημοσιότητα από τις αρχές της νήσου, οι οποίες διευκρίνισαν ότι 77 άνθρωποι έχουν εγκλωβιστεί στα συντρίμμια κτιρίων.

Οι αρχές σημείωσαν ότι ο αριθμός των νεκρών από τον σεισμό των 7,2 βαθμών, αυξήθηκε σε 7.

Ο υποθαλάσσιος σεισμός σημειώθηκε στις 07:58 (τοπική ώρα· 02:58 ώρα Ελλάδας) σε βάθος 15,5 χλμ., σε τοποθεσία κοντά στις ανατολικές ακτές της Ταϊβάν, σύμφωνα με τη μετεωρολογική και σεισμολογική υπηρεσία της νήσου. Ήταν ισχύος μεγαλύτερης των 7 βαθμών και χαρακτηρίζεται ο ισχυρότερος που έχει πλήξει τη νήσο τα τελευταία 25 χρόνια.

Οι σοβαρότερες υλικές ζημιές έχουν καταγραφεί στην πόλη Χουάλιεν, λιμάνι 100.000 κατοίκων, πρωτεύουσα της ομώνυμης αραιοκατοικημένης κομητείας, όπου κατέρρευσαν δυο κτίρια «πιθανόν» παγιδεύοντας ενοίκους τους, σύμφωνα με την πυροσβεστική της Ταϊβάν.

Let’s pray for safety of people of #Taiwan . RIP Taiwan People pic.twitter.com/regyJUAuAZ

🇹🇼 More footage of the series of earthquakes that hit Taiwan.

Taiwan’s government said four people had died in the mountainous, sparsely populated eastern county of Hualien where the epicentre was, with more than 50 injured. #earthquake #Taiwan #TaiwanEarthquake pic.twitter.com/U5tnBg3J2o

