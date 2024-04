Σεισμός στην Ταϊβάν: Αγωνία για τους δεκάδες εγκλωβισμένους κάτω από τα συντρίμμια – Εικόνες αποκάλυψης – ΒΙΝΤΕΟ

Επτά νεκροί είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός του ισχυρού σεισμού, που έπληξε το πρωί την Ταϊβάν και είναι ο πιο δυνατός που πλήττει τη νήσο τα τελευταία τουλάχιστον 25 χρόνια. Ο αριθμός των τραυματιών ανέρχεται σε 736.

Η δόνηση ήταν 7,5 βαθμών, σύμφωνα με την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ή 7,4, σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο, και 7,2, σύμφωνα με την Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ταϊβάν. Προκάλεσε εκατοντάδες τραυματίες και προειδοποίηση για τσουνάμι για τη νότια Ιαπωνία και τις Φιλιππίνες, η οποία στη συνέχεια ήρθη.

Στις Φιλιππίνες, η Υπηρεσία Σεισμολογίας εξέδωσε προειδοποίηση για τους κατοίκους των παραθαλάσσιων περιοχών σε πολλές επαρχίες καλώντας τους να μετακινηθούν σε μεγαλύτερο υψόμετρο.

Αρκετά μικρά κύματα τσουνάμι έφθασαν σε τμήματα του νομού Οκινάουα στα νότια.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, τα θύματα βρίσκονταν στην ορεινή, αραιοκατοικημένη κομητεία Χουάλιεν, στα ανατολικά της χώρας, όπου εντοπίστηκε και το επίκεντρο το σεισμού. Η σεισμική δόνηση ήταν υποθαλάσσια και σημειώθηκε στις 07:58 (τοπική ώρα· 02:58 ώρα Ελλάδας) σε βάθος 15,5 χλμ.

Η πυροσβεστική υπηρεσία ανακοίνωσε ότι 77 άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι, κάποιοι στα συντρίμμια κτιρίων που κατέρρευσαν στην Χουάλιεν και άλλοι σε σήραγγες που κατέρρευσαν.

Η ίδια πηγή διευκρίνισε ότι περίπου 60 από τους 77 εγκλωβισμένους βρίσκονται σε σήραγγα βόρεια της πόλης της Χουάλιεν και ότι ανάμεσα στους εγκλωβισμένους σε άλλη σήραγγα είναι δύο Γερμανοί.

Βίντεο δείχνουν διασώστες με σκάλες να προσπαθούν να απομακρύνουν κατοίκους από τα παράθυρα κτιρίων, ενώ σε άλλα σημεία της Ταϊβάν προκλήθηκαν μεγάλες κατολισθήσεις.

See the condition of skyscrapers after 7.5 magnitude #earthquake hit #Taiwan

At least 26 buildings have collapsed from the powerful earthquake in Taiwan, and further information of damages loss of lige still awaited #earthquake #Taiwan pic.twitter.com/bQhdIdseSA

— Wasi Shah PTI (@Wasi_S9) April 3, 2024