Σαν σήμερα 28 Δεκεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Γεγονότα

1895: Οι αδελφοί Λιμιέρ ανοίγουν το πρώτο σινεμά στο Παρίσι και προβάλλουν την πρώτη κινηματογραφική ταινία, η οποία διαρκεί ένα λεπτό. O ζωγράφος Ανρί Μπρισπό παρουσιάζει την πρώτη κινηματογραφική αφίσα.

Οι αδελφοί Λιμιέρ ανοίγουν το πρώτο σινεμά στο Παρίσι και προβάλλουν την πρώτη κινηματογραφική ταινία, η οποία διαρκεί ένα λεπτό. O ζωγράφος Ανρί Μπρισπό παρουσιάζει την πρώτη κινηματογραφική αφίσα. 1895: Ο Γερμανός φυσικός Γουλιέλμος Ρέντγκεν ανακοινώνει την ύπαρξη των ακτίνων Χ ή ακτίνων Ρέντγκεν, όπως θα τις ονομάσουν προς τιμήν του.

Ο Γερμανός φυσικός Γουλιέλμος Ρέντγκεν ανακοινώνει την ύπαρξη των ακτίνων Χ ή ακτίνων Ρέντγκεν, όπως θα τις ονομάσουν προς τιμήν του. 1909: Ο Ελευθέριος Βενιζέλος φτάνει από την Κρήτη στην Αθήνα, έπειτα από πρόσκληση του Στρατιωτικού Συνδέσμου.

Ο Ελευθέριος Βενιζέλος φτάνει από την Κρήτη στην Αθήνα, έπειτα από πρόσκληση του Στρατιωτικού Συνδέσμου. 1919: Ο όμιλος των Ελληνίδων Σοσιαλιστριών καλεί τις γυναίκες της Αθήνας και του Πειραιά σε σύσκεψη για να συζητηθεί το θέμα της παροχής ψήφου στις γυναίκες.

Ο όμιλος των Ελληνίδων Σοσιαλιστριών καλεί τις γυναίκες της Αθήνας και του Πειραιά σε σύσκεψη για να συζητηθεί το θέμα της παροχής ψήφου στις γυναίκες. 1935: Η «Πράβδα» δημοσιεύει γράμμα του ανώτατου κομματικού στελέχους Πάβελ Ποστισόφ, που ζητά την επαναφορά των Χριστουγεννιάτικων εθίμων στη Σοβιετική Ένωση.

Η «Πράβδα» δημοσιεύει γράμμα του ανώτατου κομματικού στελέχους Πάβελ Ποστισόφ, που ζητά την επαναφορά των Χριστουγεννιάτικων εθίμων στη Σοβιετική Ένωση. 1973: Ο Ρώσος συγγραφέας Αλεξάντρ Σολζενίτσιν κυκλοφορεί το αριστούργημά του «Αρχιπέλαγος Γκουλάγκ».

Γεννήσεις

1775: Ζαν Γκαμπριέλ Εϊνάρ, γνωστότερος ως Ιωάννης Γαβριήλ Εϋνάρδος, Ελβετός φιλέλληνας. Προσέφερε χρήματα για τον αγώνα των Ελλήνων και υποστήριζε την ιδέα για την ίδρυση της Εθνικής Τράπεζας, της οποίας ονομάστηκε επίτιμος διοικητής. (Θαν. 5/2/1863)

Ζαν Γκαμπριέλ Εϊνάρ, γνωστότερος ως Ιωάννης Γαβριήλ Εϋνάρδος, Ελβετός φιλέλληνας. Προσέφερε χρήματα για τον αγώνα των Ελλήνων και υποστήριζε την ιδέα για την ίδρυση της Εθνικής Τράπεζας, της οποίας ονομάστηκε επίτιμος διοικητής. (Θαν. 5/2/1863) 1921: Τζόνι Ότις, Ελληνοαμερικανός τραγουδιστής και τραγουδοποιός της R&B. Το πραγματικό του όνομα ήταν Ιωάννης Βελιώτης. (Θαν. 17/1/2012)

Τζόνι Ότις, Ελληνοαμερικανός τραγουδιστής και τραγουδοποιός της R&B. Το πραγματικό του όνομα ήταν Ιωάννης Βελιώτης. (Θαν. 17/1/2012) 1931: Γκι Ντεμπόρ, Γάλλος θεωρητικός του Μαρξισμού, συγγραφέας, κινηματογραφικός παραγωγός, μέλος της Λετριστικής Διεθνούς, ιδρυτικό μέλος της Καταστασιακής Διεθνούς και παροδικό μέλος της οργάνωσης «Σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα» του Κορνήλιου Καστοριάδη. (Θαν. 30/11/1994)

Θάνατοι