Σαν σήμερα 28 Δεκεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Θάνος Μικρούτσικος

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Γεγονότα

  • 1895: Οι αδελφοί Λιμιέρ ανοίγουν το πρώτο σινεμά στο Παρίσι και προβάλλουν την πρώτη κινηματογραφική ταινία, η οποία διαρκεί ένα λεπτό. O ζωγράφος Ανρί Μπρισπό παρουσιάζει την πρώτη κινηματογραφική αφίσα.
  • 1895: Ο Γερμανός φυσικός Γουλιέλμος Ρέντγκεν ανακοινώνει την ύπαρξη των ακτίνων Χ ή ακτίνων Ρέντγκεν, όπως θα τις ονομάσουν προς τιμήν του.
  • 1909: Ο Ελευθέριος Βενιζέλος φτάνει από την Κρήτη στην Αθήνα, έπειτα από πρόσκληση του Στρατιωτικού Συνδέσμου.
  • 1919: Ο όμιλος των Ελληνίδων Σοσιαλιστριών καλεί τις γυναίκες της Αθήνας και του Πειραιά σε σύσκεψη για να συζητηθεί το θέμα της παροχής ψήφου στις γυναίκες.
  • 1935: Η «Πράβδα» δημοσιεύει γράμμα του ανώτατου κομματικού στελέχους Πάβελ Ποστισόφ, που ζητά την επαναφορά των Χριστουγεννιάτικων εθίμων στη Σοβιετική Ένωση.
  • 1973: Ο Ρώσος συγγραφέας Αλεξάντρ Σολζενίτσιν κυκλοφορεί το αριστούργημά του «Αρχιπέλαγος Γκουλάγκ».

Γεννήσεις

  • 1775: Ζαν Γκαμπριέλ Εϊνάρ, γνωστότερος ως Ιωάννης Γαβριήλ Εϋνάρδος, Ελβετός φιλέλληνας. Προσέφερε χρήματα για τον αγώνα των Ελλήνων και υποστήριζε την ιδέα για την ίδρυση της Εθνικής Τράπεζας, της οποίας ονομάστηκε επίτιμος διοικητής. (Θαν. 5/2/1863)
  • 1921: Τζόνι Ότις, Ελληνοαμερικανός τραγουδιστής και τραγουδοποιός της R&B. Το πραγματικό του όνομα ήταν Ιωάννης Βελιώτης. (Θαν. 17/1/2012)
  • 1931: Γκι Ντεμπόρ, Γάλλος θεωρητικός του Μαρξισμού, συγγραφέας, κινηματογραφικός παραγωγός, μέλος της Λετριστικής Διεθνούς, ιδρυτικό μέλος της Καταστασιακής Διεθνούς και παροδικό μέλος της οργάνωσης «Σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα» του Κορνήλιου Καστοριάδη. (Θαν. 30/11/1994)

Θάνατοι

  • 2015: Λέμι, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Ίαν Κιλμίνστερ, Βρετανός ρόκερ, μέλος των συγκροτημάτων «Hawkwind» και «Motorhead». (Γεν. 24/12/1945)
  • 2018: Άμος Οζ, Ισραηλινός συγγραφέας. (Γεν. 4/5/1939)
  • 2019: Θάνος Μικρούτσικος, Έλληνας συνθέτης και πολιτικός. (Γεν. 13/4/1947)

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το αγαπημένο ρόφημα του Άι Βασίλη που είναι καλή πηγή πρωτεΐνης και μπορεί να ενισχύει τα οστά

Λεκές από κόκκινο κρασί; Χρησιμοποιήστε δυο υλικά και εξαφανίστε τον

Νέα μελέτη αποκαλύπτει πως οι ΑΠΕ εξοικονομούν ποσό ίσο με τη δαπάνη για υγειονομική περίθαλψη

Γιατί οι συντάξεις Δημοσίου είναι διπλάσιες του ιδιωτικού τομέα – Έως και 715 ευρώ η διαφορά στα μέσα ποσά

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
04:59 , Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

Τραγωδία στην Κωνσταντινούπολη: 5 νεκροί και 6 τραυματίες έπειτα από πτώση λεωφορείου σε χαντάκι – ΒΙΝΤΕΟ-σοκ

Τραγωδία στην Κωνσταντινούπολη. Λεωφορείο εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε χαντάκι, με απ...
22:48 , Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025

Σκληρό διπλωματικό πόκερ για την Ουκρανία: Ποιοι είναι οι στόχοι του Ζελένσκι στην συνάντηση με τον Τραμπ – Τα δύσκολα ερωτήματα που αντιμετωπίζει

Με ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι η Ουκρανία είναι απόλυτα αφοσιωμένη στην ειρήνη αλλά η Ρωσία είναι ...
22:09 , Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025

Φον ντερ Λάιεν για συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι: Χαιρετίζουμε όλες τις προσπάθειες που οδηγούν στον κοινό μας στόχο

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με ανάρτησή της στο Χ δήλωσε ότι ...
20:11 , Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025

Μήνυμα Πούτιν σε Ζελένσκι: Αν η Ουκρανία δεν επιθυμεί ειρηνική επίλυση, η Ρωσία θα πετύχει τους στόχους της με τη βία

Νέα προειδοποίηση απέναντι στην Ουκρανία έστειλε ο Βλαντίμιρ Πούτιν τονίζοντας ότι «αν το Κίεβ...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα