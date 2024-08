Ρωσία: Με πυραύλους της Δύσης η τρίτη ουκρανική επίθεση σε γέφυρα του Κουρσκ – «Δεν συνομιλούμε με το Κίεβο, αλλά οι προτάσεις μας ισχύουν»

Ένας Ρώσος ανακριτής δήλωσε σήμερα ότι η Ουκρανία χτύπησε χθες, Κυριακή 18 Αυγούστου, και προκάλεσε ζημιές σε μια τρίτη γέφυρα πάνω από τον ποταμό Σέιμ στην περιφέρεια Κουρσκ της Ρωσίας, όπου οι δυνάμεις της Μόσχας πολεμούν με τις ουκρανικές δυνάμεις για σχεδόν δύο εβδομάδες.

«Στις 18 Αυγούστου, ως αποτέλεσμα στοχευμένων βομβαρδισμών με τη χρήση πυραύλων και πυρομαχικών πυροβολικού κατά κτιρίων κατοικιών και μη στρατιωτικών υποδομών στο χωριό Καρίζ (…) υπέστη ζημιές τρίτη γέφυρα πάνω από τον ποταμό Σέιμ», δήλωσε εκπρόσωπος της Ανακριτικής Επιτροπής της Ρωσίας.

Το βίντεο με τη δήλωση αυτή του εκπροσώπου αναρτήθηκε στο κανάλι στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram του Βλαντίμιρ Σολοβιόφ, παρουσιαστή της ρωσικής κρατικής τηλεόρασης.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι η Ουκρανία χρησιμοποίησε δυτικούς πυραύλους, πιθανόν αμερικανικής κατασκευής HIMARS, για να καταστρέψει γέφυρα πάνω από τον ποταμό Σέιμ στην περιοχή Γκλούσκοβο.

Σε άλλο βίντεο με δήλωση που αναρτήθηκε χθες στο κανάλι του Σολοβιόφ στο Telegram, εκπρόσωπος της ρωσικής ανακριτικής επιτροπής ανέφερε ότι δεύτερη γέφυρα πάνω από τον ποταμό Σέιμ κοντά στο χωριό Ζβανόε στην περιφέρεια Κουρσκ που χρησιμοποιείτο για την απομάκρυνση αμάχων «υπέστη ζημιές» από αμερικανικής κατασκευής HIMARS.

Ukrainian Air Force releases footage of air strike on a bridge over the River Seym in Kursk Oblast. They didn’t name it, but it’s the one at Zvannoye. It looks to be seriously damaged, if not destroyed. Waiting now for news of bridge at Karyzh. pic.twitter.com/rLXWPG3wbV



Ο αρχηγός της ουκρανικής πολεμικής αεροπορίας δήλωσε χθες ότι οι αεροπορικές δυνάμεις της χώρας του κατέστρεψαν την δεύτερη αυτή γέφυρα, περιορίζοντας τις δυνατότητες επιμελητείας ρωσικής ομάδας που αντιστέκεται στην προέλαση των ουκρανικών δυνάμεων.

Στρατιωτικοί αναλυτές δηλώνουν ότι υπάρχουν τρεις γέφυρες στην περιοχή της επίθεσης του ουκρανικού στρατού μέσω των οποίων η Ρωσία εφοδιάζει τις δυνάμεις της.

Ukraine 🇺🇦 is confirmed to have destroyed the 3rd and final bridge across the Seym River connecting Russian forces to the Glushkovsky District, Kursk

Russia can no longer bring supplies or equipment into or out of ~640km2, roughly the area Russia took in the past year in Ukraine pic.twitter.com/4VHt8MmN7i

— Ukraine Battle Map (@ukraine_map) August 19, 2024