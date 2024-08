Βίντεο: Κι άλλη γέφυρα στο Κουρσκ ανατίναξαν οι Ουκρανοί

Οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν άλλη μία γέφυρα στη ρωσική περιφέρεια του Κουρσκ, η οποία συνορεύει με την Ουκρανία, για να δημιουργήσουν προβλήματα στις στρατιωτικές επιχειρήσεις της Μόσχας στην περιοχή, ανακοίνωσε σήμερα η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία.

«Άλλη μια γέφυρα λιγότερη. Η Πολεμική Αεροπορία εξακολουθεί να πλήττει τις δυνατότητες επιμελητείας του εχθρού με αεροπορικά πλήγματα ακριβείας», δήλωσε ο αρχηγός της Πολεμικής Αεροπορίας Μίκολα Ολεστσούκ δημοσιοποιώντας στο Telegram βίντεο από την επίθεση.

Σημειώνεται ότι η Ρωσία εξαπέλυσε σήμερα επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον του Κιέβου για τρίτη φορά αυτό τον μήνα και, σύμφωνα τα πρώτα στοιχεία, όλοι οι πύραυλοι καταστράφηκαν, καθώς πλησίαζαν στην πόλη, ανακοίνωσε η στρατιωτική διοίκηση της ουκρανικής πρωτεύουσας.

The Ukrainian Air Force shared a video of the destruction of a bridge near the village of #Zvannoye in the #Kursk region #russia.

Now russian occupiers will be able to move there only on bicycles or scooters.

But this is temporary. pic.twitter.com/i9ZdxPmX7T

— Alf Really 🇺🇦🇺🇲🇬🇧🇨🇦🇪🇺🇮🇱🇩🇪🇵🇱 (@vik8867dn) August 18, 2024