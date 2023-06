Μάχες μεταξύ Ρώσων στρατιωτών και μισθοφόρων της Wagner στην Βορόνεζ – Στις φλόγες δεξαμενή καυσίμων

Κλιμακώνεται η ένταση στη Ρωσία, μετά την εξέγερση του Γεβγκένι Πριγκόζιν και της μισθοφορικής ομάδας, Wagner. Ο ρωσικός στρατός διεξάγει επιχειρήσεις “μάχης” στην περιφέρεια Βορονέζ, που βρίσκεται στα σύνορα με την Ουκρανία σε απόσταση περίπου 600 χιλιομέτρων νότια της Μόσχας, στο πλαίσιο του καθεστώτος αντιτρομοκρατικής επιχείρησης που επιβλήθηκε, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

«Στο πλαίσιο της αντιτρομοκρατικής επιχείρησης στο έδαφος της περιφέρειας Βορονέζ, οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας διεξάγουν τις απαραίτητες ενέργειες επιχειρήσεων και μάχης”, διευκρίνισε σε ανάρτησή του στο Telegram ο περιφερειάρχης της Αλεξάντερ Γκούσεφ.

Στις φλόγες δεξαμενή καυσίμων στην Βορόνεζ

Ο κυβερνήτης της ρωσικής περιφέρειας Βορόνεζ δήλωσε ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης προσπαθούν να κατασβήσουν τις φλόγες που ξέσπασαν σε μια δεξαμενή καυσίμων σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου. Περισσότεροι από 100 πυροσβέστες και 30 μονάδες έχουν αναπτυχθεί στο σημείο, δήλωσε ο περιφερειάρχης Αλεξάντερ Γκούσεφ.

Μια στρατιωτική φάλαγγα οχημάτων της Wagner πέρασε από τη ρωσική πόλη Βορόνεζ, δήλωσε ένας αυτόπτης μάρτυρας του Reuters. Ένα από τα οχήματα ήταν ένα φορτηγό με επίπεδη επιφάνεια που μετέφερε ένα άρμα μάχης.

The oil depot in Voronezh was bombed by a helicopter. Whose hands are the work is unknown… pic.twitter.com/6fdOrNxBcK — MAKS 23 👀🇺🇦 (@Maks_NAFO_FELLA) June 24, 2023

⚡️The Russian Air Force has reportedly struck at the fuel depot in #Voronezh, where #Wagner PMC troops were reported, to deprive them of access to fuel, local media reported. pic.twitter.com/IfXch2ncty — KyivPost (@KyivPost) June 24, 2023

Νωρίτερα, ρωσική πηγή ασφαλείας είχε δηλώσει επίσης στο Reuters ότι οι μαχητές της Wagner έθεσαν υπό τον έλεγχό τους στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην πόλη Βορονέζ. Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει από ανεξάρτητες πηγές την πληροφορία αυτή. Η Βορονέζ βρίσκεται στα μέσα της απόστασης ανάμεσα στη Μόσχα και την πόλη Ροστόφ, στη νότια Ρωσία, όπου η Wagner δήλωνε νωρίς σήμερα το πρωί ότι έθεσε υπό τον έλεγχό της στρατιωτικές υποδομές.