Η Wagner απάντησε στον Πούτιν: «Έκανες την λάθος επιλογή – Σύντομα θα έχουμε νέο πρόεδρο»

Άμεση ήταν η απάντηση της μισθοφορικής ομάδας Wagner στις απειλές του Βλαντίμιρ Πούτιν. Ο πρόεδρος της Ρωσίας, στο διάγγελμά του, έκανε λόγο για προδοσία και προειδοποίησε ότι η απάντηση της Ρωσίας θα είναι σκληρή και οι προδότες θα τιμωρηθούν.

Σε μήνυμα στο Telegram, η Wagner του Γεβγκένι Προγκόζιν φέρεται να τονίζει πως ο Ρώσος πρόεδρος έκανε λάθος. «Ο Πούτιν έκανε την λάθος επιλογή. Τόσο το χειρότερο για αυτόν. Σύντομα θα έχουμε νέο πρόεδρο» αναφέρει το μήνυμα. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό εάν πρόκειται για την επίσημη θέση της Wagner.

Wagner PMC Telegram channel:

"Putin made the wrong choice. All the worse for him. Soon we will have a new president" pic.twitter.com/o8I7gKCcnl

