Ρωσία: Έκρηξη σε αγωγό που μεταφέρει αέριο στην Ευρώπη – Αναφορές για τρεις νεκρούς

Έκρηξη σημειώθηκε στον αγωγό εξαγωγής αερίου Urengoi-Pomary-Uzhhorod που μεταφέρει αέριο από τη ρωσική βορειοδυτική Σιβηρία στην Ευρώπη μέσω της Ουκρανίας, ανέφερε σήμερα ο όμιλος μέσων ενημέρωσης RBC, επικαλούμενος τοπικούς αξιωματούχους.

Τοπικοί αξιωματούχοι ανέφεραν στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram πως ένας άνθρωπος τραυματίστηκε και πως η ροή του αερίου μέσω του τμήματος του αγωγού διακόπηκε από τη 1:50 μ.μ. (12:50 ώρα Ελλάδας). Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, που επικαλείται το ρωσικό πρακτορείο TASS, από την έκρηξη σκοτώθηκαν τρεις άνθρωποι.

