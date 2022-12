Ουκρανία: «Η Ρωσία δεν θα «κλέψει» τα Χριστούγεννα» λένε αξιωματούχοι

Αξιωματούχοι του Κιέβου άναψαν χθες, Δευτέρα, τα φωτάκια στο χριστουγεννιάτικο δέντρο της πόλης, διαβεβαιώνοντας ότι δεν θα επιτρέψουν στη Ρωσία να «κλέψει» τα Χριστούγεννα από τα παιδιά της Ουκρανίας.

Η ημέρα άρχισε με μια σειρά επιθέσεων εναντίον κρίσιμων υποδομών του Κιέβου. Όμως το βράδυ τοποθετήθηκε στο κέντρο της ουκρανικής πρωτεύουσας ένα δέντρο ύψους 12 μέτρων στολισμένο με περιστέρια, το σύμβολο της ειρήνης, ενώ τα φωτάκια του ήταν μπλε και κίτρινα, στα χρώματα της ουκρανικής σημαίας. Στην κορυφή του έχει τοποθετηθεί το εθνόσημο της Ουκρανίας, μια χρυσή τρίαινα.

Μερικές δεκάδες κάτοικοι της πρωτεύουσας αψήφησαν το κρύο και πήγαν στο κέντρο της πόλης για να θαυμάσουν το δέντρο.

Lights were lit on the “Invincibility Tree” on Sofia Square in #Kyiv. pic.twitter.com/TdCqxtEE5K

— NEXTA (@nexta_tv) December 19, 2022