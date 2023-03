Ρωσία: Δύο παιδιά τραυματίστηκαν από επίθεση με ουκρανικό drone

Ακόμα ένα εντυπωσιακό πλήγμα βαθιά στη Ρωσία φέρεται να έχει πραγματοποιήσει η Ουκρανία, σύμφωνα με πηγές των ρωσικών υπηρεσιών ασφαλείας.

Σύμφωνα με το το πρακτορείο ειδήσεων TASS, το οποίο επικαλείται πηγές στις υπηρεσίες ασφαλείας, σήμερα σημειώθηκε έκρηξη στο κέντρο της πόλης Κιρεγέφσκι, κοντά στην Τούλα. Το πρακτορείο μετέδωσε ότι η έκρηξη οφείλεται σε επίθεση από drone.

Η έκρηξη δημιούργησε κρατήρα και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο παιδιών, σύμφωνα με τις υπηρεσίες Πρώτων Βοηθειών. Εκπρόσωπος των υπηρεσιών δήλωσε ότι τα παιδιά φέρουν τραύματα από θραύσματα και δεν βρίσκονται σε κίνδυνο.

Η πόλη Κιρεγέφσκι βρίσκεται σε απόσταση 220 χιλιομέτρων νότια της Μόσχας. Είναι η δεύτερη φορά που εκδηλώνεται επίθεση τόσο βαθιά σε ρωσικό έδαφος. Το drone που έπληξε την πόλη Κιρεγέφσκι κοντά στην Τούλα ήταν ένα ουκρανικό TU-141 γεμάτο εκρηκτικά, μετέδωσε το πρακτορείο TASS επικαλούμενο πάντα πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας.

Δημιουργούνται πάντως ζητήματα ασφαλείας για την Ρωσία, γιατί φαίνεται ότι υπάρχουν τυφλά σημεία στην ρωσική αεράμυνα, από τα οποία μπορούν να περάσουν drones.

In Kireevsk (35 km from Tula), the terrorist state of Ukraine launches a kamikaze Tu-141 “Strizh” drone on the civilian population. pic.twitter.com/dCXyxfjiUn

⚡️There was an explosion in Kireevsk, the Tula region of the rfussian federation, – the russian mass media reported the fall of a drone.

At least eight private houses and a high-rise building were damaged. According to emergency services, two people received shrapnel wounds. pic.twitter.com/4vp6HKUg3h

— FLASH (@Flash_news_ua) March 26, 2023