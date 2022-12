Qatar Gate: Το ζεύγος Παντσέρι και η πιστωτική κάρτα του… «γίγαντα»

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με το Qatar Gate, που ενδέχεται να γίνει… Morocco Gate. Ο Παντσέρι θεωρείται ύποπτος ότι «παρενέβη πολιτικά σε ευρωβουλευτές υπέρ του Κατάρ και του Μαρόκου, έναντι πληρωμής».

Πέρα από τα μετρητά με… σφραγίδα Κατάρ, από δικαστικά έγγραφα που έλαβε η Morgen και διάφορα άλλα διεθνή Μέσα (πολλές ιταλικές εφημερίδες και ένα μαροκινό site) φαίνεται ότι ο Παντσέρι, λάμβανε πληρωμές από Κατάρ και Μαρόκο για να επηρεάζει ευρωβουλευτές, κάτι που γνώριζαν η σύζυγός του και η κόρη του.

Η σύζυγος και η κόρη του, συμμετείχαν «στη μεταφορά δώρων», που έκανε ο Μαροκινός πρέσβης στην Πολωνία, Abderrahim Atmoun. Τα έγγραφα αναφέρουν ακόμη και διακοπές Χριστουγέννων με τιμή όχι μικρότερη από 100.000 ευρώ.

«Το ζεύγος Παντσέρι, για παράδειγμα, χρησιμοποιούσε την πιστωτική κάρτα ενός τρίτου προσώπου, που ονομάζεται “γίγαντας”», προκύπτει από τα έγγραφα. Αυτός ο «γίγαντας» είναι μάλλον ο Μαροκινός πρέσβης, έστω κι αν δεν αναφέρεται ξεκάθαρα.

Τα χρήματα προήλθαν από κάποιον που αποκαλούσαν «γίγαντα». Και αυτός ο αινιγματικός «γίγαντας» συνδέθηκε με μια πιστωτική κάρτα. Αυτή είναι μόνο μία από τις πολλές σουρεαλιστικές λεπτομέρειες που περιέχονται στο πολυσέλιδο αίτημα έκδοσης από τον Βέλγο ανακριτή που προσπαθεί να αποκαλύψει εάν το Κατάρ και το Μαρόκο αγόρασαν… επιρροή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Το έγγραφο καταγράφει τη γλωσσική επιλογή της συζύγου του στις συνομιλίες, για να υπονοήσει την ενοχή του Παντσέρι. Περιγράφει πώς συζητούσε τα επιχειρηματικά ζητήματα του άνδρα της, σημειώνοντας ότι προτιμούσε τη γαλλική λέξη “combines” – ή “schemes” στα αγγλικά – “για να αναφέρεται στα ταξίδια και τις επιχειρήσεις του συζύγου της”.

Η λέξη, γράφουν οι ερευνητές, «είναι υποτιμητική και υποδηλώνει ότι ο σύζυγός της χρησιμοποιεί έξυπνα και συχνά άδικα μέσα για να πετύχει τους στόχους του».

Το έγγραφο αναφέρει επίσης ότι παρότρυνε τον σύζυγό της να ανοίξει έναν βελγικό τραπεζικό λογαριασμό. Και προφανώς επέμεινε «ότι δεν ήθελε να κάνει πράγματα και κάθε είδους κινήσεις χωρίς εκείνη να μπορεί να τον ελέγξει». Παρόμοιοι ισχυρισμοί πλήττουν την κόρη του ζευγαριού, Σίλβια, στο έγγραφο.

Μιλώντας για τα δώρα από τον πρέσβη του Μαρόκου, το έγγραφο διευκρινίζει ότι «τα αδικήματα αναφέρονται στην απομαγνητοφώνηση των τηλεφωνικών συνομιλιών, κατά τα οποία η κα Παντσέρι έκανε σχόλια για την παροχή των «δώρων» από τα οποία στη συνέχεια προφανώς ωφελήθηκε».

Τόσο η μητέρα όσο και η κόρη κατηγορούνται στο έγγραφο για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διαφθορά και ξέπλυμα των προϊόντων του εγκλήματος. Κινδυνεύουν με έως και πέντε χρόνια φυλάκιση. Το έγγραφο τόνισε ότι και οι τρεις είναι αθώοι μέχρι να αποδειχθεί η ενοχή τους και καθιστά σαφές ότι τα αδικήματα διαπράχθηκαν μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2021 και 8 Δεκεμβρίου 2022, όταν η ιταλική Αστυνομία τους έθεσε υπό κράτηση.

Το ζευγάρι αρνήθηκε οποιαδήποτε αδικοπραγία στις ιταλικές Αρχές, οι οποίες συμφώνησαν ότι μπορούν να εκδοθούν στο Βέλγιο. Ο Atmoun, ο Μαροκινός πρέσβης, δεν έχει απαντήσει σε αίτημα για σχόλιο.

Ο Παντσέρι και ο Atmoun περιγράφουν τους εαυτούς τους ως «καλούς φίλους» στα κοινωνικά δίκτυα και συναντώνται τακτικά ως συμπρόεδροι ενός σώματος για ανταλλαγές μεταξύ του ευρωπαϊκού και του μαροκινού κοινοβουλίου.

Το 2013 ο Παντσέρι επισκέφτηκε και τον Atmoun στο Μαρόκο, παρέα με τον Μαρκ Ταραμπέλλα και λίγα χρόνια αργότερα με τον σύντροφο της Εύας Καϊλή, Φραντσέσκο Τζιόρτζι.

Η Πορτογαλίδα σοσιαλίστρια Ana Gomes, επίσης πρώην ευρωβουλευτής, αναφέρει στο Twitter το Μαρόκο ως πιθανό χρηματοδότη του Παντσέρι με αντάλλαγμα ευνοϊκές θέσεις σε ευαίσθητα θέματα όπως η Δυτική Σαχάρα ή τα ανθρώπινα δικαιώματα.

