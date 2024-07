Ψηφιακό μπλακ άουτ: Συνεχίζονται και σήμερα τα προβλήματα – Τι λένε οι ειδικοί για την πλήρη αποκατάσταση των συστημάτων

Συνεχίζονται και σήμερα, Σάββατο 20 Ιουλίου, τα προβλήματα μετά το ψηφιακό μπλακ άουτ που επηρέασε τα πληροφοριακά συστήματα σε όλο τον κόσμο.

Μια παγκόσμια διακοπή λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων, η οποία περιγράφηκε ως μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία, προκάλεσε δυσλειτουργίες στα συστήματα της Microsoft παγκοσμίως, προκαλώντας τεράστια προβλήματα σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, συμπεριλαμβανομένων των αεροπορικών εταιρειών, των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, της υγειονομικής περίθαλψης, των συναλλαγών των πολιτών και των ΜΜΕ.

Το ψηφιακό μπλακ άουτ οδήγησε σε χαοτικές καταστάσεις, με περισσότερες από 1.500 πτήσεις να ακυρώνονται παγκοσμίως, επηρεάζοντας χιλιάδες επιβάτες και προκαλώντας σημαντικά ζητήματα σε νοσοκομεία, τράπεζες, σούπερ μάρκετ και εκατομμύρια επιχειρήσεις.

Η CrowdStrike, μια κορυφαία εταιρεία κυβερνοασφάλειας με περίπου 29.000 πελάτες, μεταξύ των οποίων περισσότερες από 500 εταιρείες του Fortune 1000, εντόπισε και απομόνωσε το πρόβλημα, το οποίο προέκυψε από μια αναβάθμιση του λογισμικού της που επηρέασε τους υπολογιστές που χρησιμοποιούν Windows – σύμφωνα με τo ertnews, οι επηρεαζόμενοι υπολογιστές είναι 300 χιλιάδες σε 150 χώρες.

Αυτή η ελαττωματική ενημέρωση (update) προκάλεσε το «κρασάρισμα» πολλών υπολογιστών με Microsoft Windows, εμφανίζοντας τη λεγόμενη «μπλε οθόνη» και καθιστώντας τους δυσλειτουργικούς αφού δεν μπορούσαν να ανοίξουν. Οι υπολογιστές Mac και όσοι «τρέχουν» με Linux δεν επηρεάστηκαν.

Ο διευθύνων σύμβουλος της CrowdStrike, George Kurtz, επιβεβαίωσε σε συνέντευξή του στην εκπομπή Today Show του NBC ότι το περιστατικό δεν ήταν κυβερνοεπίθεση, αλλά «ένα τεχνικό σφάλμα» που προκλήθηκε από μια αναβάθμιση στο σύστημα ασφαλείας της εταιρείας. Ο Kurtz εξέφρασε τη βαθιά του λύπη για την αναστάτωση, ζήτησε συγγνώμη και διαβεβαίωσε ότι η εταιρεία συνεργάζεται ενεργά με όσους επηρεάστηκαν. Από την πλευρά της Microsoft, o CEO της εταιρείας, Satya Nadella, προχώρησε σε σχετική ανακοίνωση μέσω του Χ εχθές το απόγευμα.

Yesterday, CrowdStrike released an update that began impacting IT systems globally. We are aware of this issue and are working closely with CrowdStrike and across the industry to provide customers technical guidance and support to safely bring their systems back online. — Satya Nadella (@satyanadella) July 19, 2024



Ενώ η CrowdStrike έχει αναπτύξει μια διορθωτική ενημέρωση, οι εμπειρογνώμονες, συμπεριλαμβανομένου του Adam Leon Smith του BCS και του Chartered Institute for IT, προειδοποιούν ότι η πλήρης αποκατάσταση όλων των συστημάτων «μπορεί να διαρκέσει εβδομάδες». Ο Lukasz Olejnik, ανεξάρτητος ερευνητής κυβερνοασφάλειας, σύμβουλος και συγγραφέας του βιβλίου «Philosophy of Cybersecurity», είπε στο The Verge ότι «ενώ ορισμένες διορθώσεις μπορούν να εφαρμοστούν γρήγορα, άλλες μπορεί να απαιτούν φυσική πρόσβαση στα μηχανήματα, παρατείνοντας τη διαδικασία αποκατάστασης».

Από εχθές, Παρασκεύη 19 Ιουλίου, η CrowdStrike είχε δώσει οδηγίες για τον μετριασμό των επιπτώσεων του ψηφιακού μπλακ άουτ. Τόσο η CrowdStrike όσο και η Microsoft συνεχίζουν να παρακολουθούν την κατάσταση και να προσφέρουν ενημερώσεις στους πελάτες τους. Οι υπηρεσίες της Microsoft έχουν αποκατασταθεί σε μεγάλο βαθμό, αν και ορισμένοι χρήστες ενδέχεται να αντιμετωπίζουν ακόμη προβλήματα καθώς συνεχίζονται οι προσπάθειες ολικής αποκατάστασης.

As CrowdStrike continues to work with customers and partners to resolve this incident, our team has written a technical overview of today’s events. We will continue to update our findings as the investigation progresses. https://t.co/xIDlV7yKVh — George Kurtz (@George_Kurtz) July 20, 2024



Οι ειδικοί σε θέματα κυβερνοασφάλειας υπογράμμισαν τη θετική πλευρά των εξελίξεων, ότι το πρόβλημα περιορίστηκε στους χρήστες των Windows και ότι αναπτύχθηκε γρήγορα μια διόρθωση στο λογισμικό που επηρέασε τους υπολογιστές, επιτρέποντας έτσι σε μεγάλα τμήματα ΙΤ να αρχίσουν να αποκαθιστούν τις υπηρεσίες των εταιρειών. Παρ’ όλα αυτά, η αναπληρώτρια διευθύντρια ασφάλειας πληροφοριών της Microsoft, Ann Johnson, υπογράμμισε το απρόβλεπτο του χρονοδιαγράμματος για την πλήρη αποκατάσταση, δεδομένου των διαφορετικών μεγεθών και πόρων των ομάδων πληροφορικής.

Η παγκόσμια εξάρτηση από τα ψηφιακά συστήματα σημαίνει ότι ακόμη και μικρά τεχνικά σφάλματα μπορούν να έχουν εκτεταμένες συνέπειες, επηρεάζοντας πολλούς τομείς και εκατομμύρια χρήστες, ωστόσο, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει αντίστοιχα παγκόσμια ψηφιακά μπλακ άουτ στο μέλλον.