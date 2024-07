Διεθνές «βραχυκύκλωμα» λόγω Microsoft: Τι είναι η «μπλε οθόνη θανάτου» και πώς μπορείτε να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα

Μια σημαντική διακοπή λειτουργίας του Microsoft Azure, μιας πλατφόρμας υπολογιστικού cloud προκάλεσε χάος σε ολόκληρο τον κόσμο, καθηλώνοντας πτήσεις και διαταράσσοντας τις τραπεζικές συναλλαγές.

Επιχειρήσεις όπως τράπεζες, αεροπορικές εταιρείες, εταιρείες τηλεπικοινωνιών και ΜΜΕ σε πολλές χώρες έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας μετά την εμφάνιση οθονών σφάλματος (blue screen of death) σε Windows.

Το BSODs στα Windows είναι η συντομογραφία του Blue Screen of Death, δηλαδή της μπλε οθόνης του θανάτου. Είναι ένα μήνυμα σφάλματος που εμφανίζεται στην οθόνη ενός υπολογιστή, μετά την αντιμετώπιση ενός κρίσιμου λάθους που μπορεί να αναγκάσει το σύστημα να διακόψει τη λειτουργία του ώστε να αποτρέψει τη ζημιά.

Σε τέτοιες περιπτώσεις εμφανίζεται στην οθόνη ένα μήνυμα που αναφέρει: «Η συσκευή σας αντιμετώπισε πρόβλημα και πρέπει να επανεκκινηθεί. Απλώς συλλέγουμε κάποιες πληροφορίες σφάλματος και, στη συνέχεια, θα κάνουμε επανεκκίνηση για εσάς».

Η μπλε οθόνη του θανάτου μπορεί να προκληθεί από διάφορους παράγοντες, όπως:

Τα σφάλματα μπλε οθόνης (ορισμένες φορές ονομάζονται σφάλματα μαύρης οθόνης ή σφάλματα κώδικα διακοπής) μπορεί να εμφανιστούν, αν ένα σοβαρό πρόβλημα προκαλέσει μη αναμενόμενο τερματισμό λειτουργίας ή επανεκκίνηση των Windows. Ενδέχεται να εμφανιστεί ένα μήνυμα που αναφέρει ότι “Τα Windows έχουν τερματιστεί για να αποτραπεί βλάβη στον υπολογιστή σας” ή ένα παρόμοιο μήνυμα.

Αυτά τα σφάλματα μπορεί να προκληθούν από προβλήματα τόσο υλικού όσο και λογισμικού. Αν είχατε προσθέσει νέο υλικό στον υπολογιστή σας πριν από την εμφάνιση του σφάλματος μπλε οθόνης, τερματίστε τη λειτουργία του υπολογιστή, καταργήστε το υλικό και δοκιμάστε να κάνετε επανεκκίνηση. Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα επανεκκίνησης, μπορείτε να εκκινήσετε τον υπολογιστή σας σε ασφαλή λειτουργία. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Εκκίνηση του υπολογιστή σας σε ασφαλή λειτουργία στα Windows.

Μπορείτε επίσης να δοκιμάσετε να κατεβάσετε τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις μέσω του Windows Update, να βρείτε βοήθεια από άλλες πηγές ή να επαναφέρετε τα Windows σε προηγούμενο χρονικό σημείο.

Αν κανένα από αυτά τα βήματα δεν σας βοηθήσει να επιλύσετε το σφάλμα μπλε οθόνης, δοκιμάστε το Πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων μπλε οθόνης στην εφαρμογή Λήψη βοήθειας:

Σε ανακοίνωσή της, η Microsoft ανέφερε ότι μια πρόσφατη ενημέρωση της CrowdStrike ευθύνεται για το μπλακ άουτ. Εν τω μεταξύ, η CrowdStrike, μια αμερικανική εταιρεία παροχής λύσεων κυβερνοασφαλείας, ανέφερε:

«Η CrowdStrike έχει λάβει γνώση των αναφορών για διακοπές λειτουργίας σε υπολογιστές Windows που σχετίζονται με τον αισθητήρα Falcon. Ενημερώσεις κατάστασης θα δημοσιευτούν παρακάτω στον ιστότοπο της εταιρείας καθώς θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες για να μοιραστούμε, συμπεριλαμβανομένου του πότε θα επιλυθεί το ζήτημα»

Αξίζει να σημειωθεί ότι το CrowdStrike Falcon παρέχει λύσεις κυβερνοασφάλειας όπως προστασία τερματικών σημείων, ανίχνευση και απόκριση, πληροφορίες για απειλές, απόκριση σε περιστατικά, λειτουργίες ασφαλείας των Windows και ενημερώσεις ασφαλείας.

Η εταιρεία, στον επαληθευμένο λογαριασμό της στο X με όνομα Microsoft 365 status, δημοσίευσε μια σειρά ενημερώσεων σχετικά με την τελευταία διακοπή λειτουργίας. Η ανάρτηση αναφέρει ότι η εταιρεία διερευνά το ζήτημα.

«Διερευνούμε ένα ζήτημα που επηρεάζει την ικανότητα των χρηστών να αποκτήσουν πρόσβαση σε διάφορες εφαρμογές και υπηρεσίες του Microsoft 365». Δείτε ΕΔΩ λεπτομέρειες

Η Microsoft προσπαθεί να ανακατευθύνει την κίνηση που έχει επηρεαστεί από τη διακοπή λειτουργίας.

«Εργαζόμαστε για την ανακατεύθυνση της κίνησης που έχει επηρεαστεί σε εναλλακτικά συστήματα για να μειώσουμε τις επιπτώσεις με πιο αποτελεσματικό τρόπο», αναφέρει η ανάρτηση στο X.

Η Microsoft ενημέρωσε ότι η κατάσταση βελτιώνεται καθώς προσπαθούν να ανακατευθύνουν την κίνηση των χρηστών.

