Παγκόσμιο μπλακ άουτ σε πληροφοριακά συστήματα λόγω σφάλματος στα Windows – Προβλήματα σε τράπεζες, αεροπορικές εταιρείες και μέσα ενημέρωσης

Επιχειρήσεις όπως τράπεζες, αεροπορικές εταιρείες, εταιρείες τηλεπικοινωνιών, τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί και σούπερ μάρκετ έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας μετά την εμφάνιση οθονών σφάλματος (blue screen of death) σε σταθμούς εργασίας Windows ολόκληρο τον κόσμο.

Σύμφωνα με το Reuters, τεχνική βλάβη σε σύστημα πληροφορικής επηρεάζει τράπεζες, εταιρείες, μέσα ενημέρωσης, αεροδρόμια και σιδηροδρομικές μεταφορές σε διάφορες χώρες του κόσμου, όπως η Αυστραλία, η Γερμανία, η Ολλανδία, η Ισπανία και η Τουρκία.

Χρήστες στο subreddit της εταιρείας κυβερνοασφάλειας Crowdstrike ανέφεραν προβλήματα στην Ινδία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Νέα Ζηλανδία.

Το αεροδρόμιο της Μελβούρνης ενημέρωσε τους πελάτες ότι «αντιμετωπίζει ένα παγκόσμιο τεχνολογικό ζήτημα που επηρεάζει τις διαδικασίες check-in για ορισμένες αεροπορικές εταιρείες» και συμβούλευσε τους επιβάτες «να αφήσουν λίγο επιπλέον χρόνο για το check-in».

«Ευρείας κλίμακας τεχνική βλάβη» επηρεάζει δεκάδες επιχειρήσεις στην Αυστραλία – από τράπεζες, εταιρίες τηλεπικοινωνιών ως μέσα ενημέρωσης- και φαίνεται πως συνδέεται με προβλήματα που αντιμετωπίζει η εταιρεία παροχής υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας Crowdstrike, δήλωσε εκπρόσωπος του αυστραλιανού υπουργείου Εσωτερικών.

Melbourne Airport is experiencing a global technology issue which is impacting check-in procedures for some airlines. Passengers flying with these airlines this afternoon are advised to allow a little extra time to check-in. Please check with your airline for flight updates. pic.twitter.com/pFjOjReMKX

— Melbourne Airport (@Melair) July 19, 2024