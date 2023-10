Πόλεμος στο Ισραήλ: Πυρά και από τον Λίβανο – Κλιμακώνεται η ένταση

«Φλέγεται» η Μέση Ανατολή με την ένταση να κλιμακώνεται. Βλήματα που εκτοξεύθηκαν και από τον Λίβανο έπληξαν ισραηλινή στρατιωτική θέση στη Σεμπαά την Κυριακή το πρωί σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Reuters.

Σύμφωνα με το Spectator Index, η επίθεση στο Ισραήλ από τη μεριά του Λιβάνου έγινε σε εγκατάσταση με ραντάρ.

Το ισραηλινό πυροβολικό έπληξε τον νότιο Λίβανο ως απάντηση σε πυρά που προέρχονταν από αυτή την περιοχή, ανέφερε ο ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωσή του το πρωί.

«Το ισραηλινό πυροβολικό πλήττει περιοχή του Λιβάνου από όπου προήλθαν πυρά», ανέφερε η ανακοίνωση, χωρίς να δίνονται άλλες διευκρινίσεις για τη φύση της επίθεσης.

BREAKING: Israel says it has struck structures belonging to Hezbollah in southern Lebanon

— The Spectator Index (@spectatorindex) October 8, 2023