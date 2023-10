Πόλεμος στο Ισραήλ: Η στιγμή που ρουκέτα χτυπά κτίριο στο Τελ Αβίβ – Τρεις τραυματίες

«Βροχή» ρουκετών από την Χαμάς προς το Ισραήλ. Η κατάσταση στην Μέση Ανατολή παραμένει εύφλεκτη με τον κίνδυνο διάχυσης της σύρραξης να είναι ορατός. Πριν από λίγο Μέσα Ενημέρωσης του Ισραήλ αναφέρουν ότι ρουκέτα της Χαμάς χτύπησε κτίριο στο Τελ Αβίβ, πιθανόν συγκρότημα διαμερισμάτων με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρία άτομα.

Οι σειρήνες ηχούν διαρκώς σήμερα στο Τελ Αβίβ και σε περιοχές γύρω από αυτό καθώς οι επιθέσεις με ρουκέτες από την Χαμάς συνεχίζονται όπως και οι βομβαρδισμοί από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Footage shows the moment of the rocket impact in Tel Aviv pic.twitter.com/BnyWYeDRgd

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 27, 2023